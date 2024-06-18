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618超商優惠／全家霜淇淋、7-11四季春「免費送」　一招結帳折7元

▲618購物節限定取件優惠出爐，6月18日當天在蝦皮網購下單，選超商門市取貨，指定全家送霜淇淋、7-11送四季春青茶。（圖／全家提供）
▲618購物節限定取件優惠出爐，6月18日當天在蝦皮網購下單，選超商門市取貨，指定全家送霜淇淋、7-11送四季春青茶。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

618購物節限定取件有優惠！6月18日當天在蝦皮購物下單，選超商門市取貨，指定全家送霜淇淋、7-11送四季春青茶。此外，7-11即起至6月24日前，報會員取包裹可獲得7元購物金，門市消費購物金可以折抵商品；全家取件送霜淇淋29元優惠券、50元購物金。

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🟡7-11、全家蝦皮下單送飲品

6月18日蝦皮網購平台下單，選7-11送大杯四季春青茶一杯，限量1萬5000杯；指定全家取貨送霜淇淋一支，不限口味，限量1萬組，送完為止；萊爾富泰式奶茶8折券，不限量；OK大杯莊園級拿鐵折20元，不限量。

6月18日當天下單並選擇超商取貨，且完成服務（不包含取消訂單、未取貨或退貨）即符合獲獎資格，序號將於7月2日以蝦皮APP推播發送，兌換期限自收到序號起至7月8日。

▲（圖／翻攝自蝦皮官網）
▲6月18日蝦皮網購平台下單，選7-11送大杯四季春青茶一杯；全家送霜淇淋一支，不限口味。（圖／翻攝自蝦皮官網）
▲（圖／翻攝自蝦皮官網）
▲萊爾富泰式奶茶8折券，不限量；OK大杯莊園級拿鐵折20元，不限量。（圖／翻攝自蝦皮官網）
🟡7-11取貨送7元購物金

7-11即起至6月24日前，門市取件電商下單的包裹，可參加包裹安心取活動，每一件包裹可獲得7元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，也就是說超過5件包裹，別忘記分開領取，優惠券數量有限，送完為止。

參加安心取活動要特別注意！在領取包裹前，要記得提前向店員報OPENPOINT會員，5元抵用券會直接存入APP，下次消費時可刷條碼折抵。

▲（圖／7-11提供）
▲7-11即起至6月24日前，領取每一件包裹可獲得7元購物抵用金。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店

全家即起至6月30日前，取件免費送霜淇淋29元優惠券；6月18日至6月23日，歡慶618購物節，加碼贈送50元購物金，限消費300元可抵用一張，單筆交易最多提供5組優惠序號，若有6件包裹建議分開領取。參加活動時須在取件前，出示會員條碼或手機號碼，若未完成此步驟，無法補發優惠。

此外，即起至6月25日前，至全家門市寄取件包裹，可在APP集章趣集點，每1件包裹送1章，1張可兌換全家咖啡優惠券，包括經典拿鐵、經典美式現折10元。

▲全家便利商店寄取件優惠，送29元霜淇淋優惠券。（圖／翻攝自全家）
▲全家便利商店寄取件優惠，送29元霜淇淋優惠券。（圖／翻攝自全家）

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