618超商優惠／全家霜淇淋、7-11四季春「免費送」　一招結帳折7元

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6月18日蝦皮網購平台下單，選7-11送大杯四季春青茶一杯，限量1萬5000杯；指定全家取貨送霜淇淋一支，不限口味，限量1萬組，送完為止；萊爾富泰式奶茶8折券，不限量；OK大杯莊園級拿鐵折20元，不限量。
6月18日當天下單並選擇超商取貨，且完成服務（不包含取消訂單、未取貨或退貨）即符合獲獎資格，序號將於7月2日以蝦皮APP推播發送，兌換期限自收到序號起至7月8日。
🟡7-11取貨送7元購物金
7-11即起至6月24日前，門市取件電商下單的包裹，可參加包裹安心取活動，每一件包裹可獲得7元購物抵用金，單筆交易最高上限獲得5組序號，也就是說超過5件包裹，別忘記分開領取，優惠券數量有限，送完為止。
參加安心取活動要特別注意！在領取包裹前，要記得提前向店員報OPENPOINT會員，5元抵用券會直接存入APP，下次消費時可刷條碼折抵。
🟡全家便利商店
全家即起至6月30日前，取件免費送霜淇淋29元優惠券；6月18日至6月23日，歡慶618購物節，加碼贈送50元購物金，限消費300元可抵用一張，單筆交易最多提供5組優惠序號，若有6件包裹建議分開領取。參加活動時須在取件前，出示會員條碼或手機號碼，若未完成此步驟，無法補發優惠。
此外，即起至6月25日前，至全家門市寄取件包裹，可在APP集章趣集點，每1件包裹送1章，1張可兌換全家咖啡優惠券，包括經典拿鐵、經典美式現折10元。