民眾是否支持立院聽證會？最新民調結果超驚人 年輕人一面倒
國會改革法案三讀後，行政院提起覆議，覆議案將於21日做出決議。台灣民意基金會今（18）日公布最新民調，結果發現，二十歲以上台灣人中，6成大致上贊成「強化立法院聽證會約束力」，3成2反對。贊成比不贊成多28個百分點。這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，國人樂見強化立院聽證會約束力，並且已達社會最低限度共識。
記者王德蓉／綜合報導
台灣民意基金會進行民調，針對「立法院聽證會」，這次修法規定「出席聽證會的社會上有關係人員， 作證時做虛偽陳述者，得經立法院院會決議，處2萬元以上，20萬元以下罰鍰。民眾是否贊成？結果發現33.1%非常贊成，26.5%還算贊成，12.2%不太贊成，20%一 點也不贊成，2.8%沒意見，5.5%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，6成大致上贊成「強化立法院聽證會約束力」，3成2反對。贊成比不贊成多28個百分點。這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，國人樂見強化立院聽證會約束力，並且已達社會最低限度共識。
進一步分析發現，有3點值得一提：第一，從年齡層看，除65歲及以上者外，其他年齡層皆呈現一面倒多數贊成「強化立法院聽證會約束力」。第二，從教育背景看，不分教育程度高低，每一種教育程度者皆一面倒贊成。第三，從政黨支持傾向看，民進黨支持者一面倒反對「強化立法院聽證會約束力」， 國民黨、民眾黨籍中性選民則一面倒贊成。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設 計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年6月11-13日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意 基金會（TPOF）。