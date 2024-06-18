新銳設計師搖籃　2024 KFA高雄時尚大賞總獎金132萬

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青年局指出，今年徵件條件升級，將遴選具有潛力的時裝品牌，設計師須以品牌報名參賽，評分標準包括原創性、技術性、市場潛力等項目，評選過程也將規劃與服裝、時尚產業跨界合作，提高更多曝光機會，強化輔導品牌的商業價值，參賽年齡有條件放寬至45歲以下，即日起展開歷時3個月競賽徵件至9月18日截止。
青年局進一步表示，進入複選階段，將邀請TAFAD 台灣服飾設計師協會理事長、知名設計師竇騰璜，以及入圍 LVMH Prize 準決賽的台灣時尚品牌「NAMESAKE」主理人擔任時尚導師外，今年首獎獎金上看35萬，還能前進日本，一步踏上國際；此外，得獎品牌前三名金賞、銀賞和銅賞將獲得實際量產單品上架販售機會，全力協助設計師進軍時尚產業，勇闖時裝市場。
青年局長張以理指出，高雄時尚大賞從最初吸引南部七縣市大學服裝、時尚設計系學生參加，到打破地域和文化限制，拓展到國際新秀加入，成功孕育優秀新銳設計師在國際間嶄露頭角，去年金賞設計師韓順之和銀賞設計師董承，雙雙取得今年美國繆思設計大獎時尚設計類別不同獎項的銀獎；3年前獲創新賞的香港籍設計師李亨與夥伴共同創立品牌「INMORIES」，決定留在台灣發展，高雄儼然成為誕生時裝設計人才的搖籃。
張以理表示，這次高雄時尚大賞獲得空前的產業和企業大力贊助，包括日月光投控、日月光社企、日月光環保永續基金會、郡都建設、可寧衛集團、大創綠能、一功營造、華友聯集團等，讓各大產業看到高雄時尚創新的能量，挹注更多資源。
此外，為提倡淨零減碳，今年也新增了「永續時尚賞」，入圍決賽團隊將獲授權使用日月光提供的環保布料製作小型包款，從中選出2隊提供各15萬獎金，並有機會實際進入量產、銷售，與加碼獎勵金10萬，共達50萬。
青年局強調，將持續搭建新銳設計師揮灑的舞台，打造大港潮流時尚新風貌。更多詳細資訊和報名簡章可上「高雄市政府青年局」官網或Facebook活動粉絲專頁查詢。