大谷翔平領先！明星賽得票數已破百萬　洋基「法官」Judge人氣王

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道奇隊日本巨星大谷翔平以100萬2377票，居國聯指定打擊位置首位，領先勇士隊強打者Marcell Ozuna的47萬票之多，大谷翔平有機會再度闖進明星賽先發行列。
大谷今年累積19轟，雖然是不能以二刀流身分出擊，但他用打者身分來說，是道奇隊不可或缺的關鍵打者，尤其道奇隊Betts昨日因骨折退場，本季要修很長一段日子，大谷成為開路先鋒機會更高。
Aaron Judge26轟領先 多項指標大聯盟第一
Aaron Judge本季至今26轟、64分打點、長打率6成86、獲得57次保送、總壘打數181、整體攻擊指數（OPS）高達1.110，都是全大聯盟第一。Aaron Judge以136萬6315票高居第一。
此外，國聯部分，Harper本季打出15轟、46分打點，打擊率2成80的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.908，他以111萬562票是第一，目前有機會自2018年後，再度重返明星賽先發野手行列。
本屆明星賽第一階段球迷票選將到6月27日結束，這個階段兩個聯盟各個位置的最高票者，將會直接獲得明星賽先發資格。第二階段中，其他位置得票數最多的前兩名，外野手為前6名，角逐最後先發位置。
大聯盟明星賽票選位置領先者：
捕手
美聯：Adley Rutschman（金鶯）、Salvador Perez（皇家）
國聯：William Contreras，（釀酒人）、J.T. Realmuto，（費城人）
一壘：
美聯：Vladimir Guerrero Jr.（藍鳥）、Ryan Mountcastle，（金鶯）
國聯：Bryce Harper，（費城人）、Freddie Freeman，（道奇）
二壘
美聯：Jose Altuve，（太空人）、Marcus Semien，（遊騎兵）
國聯：Luis Arraez，（教士）、Ketel Marte，（響尾蛇）
三壘
美聯：Jose Ramirez，（守護者）、Jordan Westburg，（金鶯）
國聯：Alec Bohm，（費城人）、Manny Machado，（教士）
游擊
美聯：Gunnar Henderson，（金鶯）、Bobby Witt Jr.，（皇家）
國聯：Mookie Betts，（道奇）、Trea Turner，（費城人）
外野
美聯：Aaron Judge，（洋基）、Juan Soto，（洋基）、Kyle Tucker，（太空人）
國聯：Jurickson Profar，（教士）、Christian Yelich，（釀酒人）、Fernando Tatis Jr.，（教士）
指定打擊：
美聯：Yordan Alvarez，（太空人）、Giancarlo Stanton，（洋基）
國聯：大谷翔平（道奇）、Marcell Ozuna，（勇士）