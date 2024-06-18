薔薔「領200萬現金」想讓憂鬱症爸開心！父女鬧矛盾爭執潰堤爆哭
藝人薔薔（林嘉凌）的爸爸因罹患憂鬱症、躁鬱症，導致整個人變得悶悶不樂，薔薔也不斷嘗試各種方法希望可以讓爸爸開心起來，並透過影片分享自己帶爸爸去體驗各種有趣的事情。而薔薔在14日更新了Youtube頻道的影片，透露自己做了各種嘗試改善爸爸的憂鬱，她還特地去銀行領了200萬現金要給爸爸，不料父女之間產生矛盾，讓她忍不著潰堤大哭，引起大批網友關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
從薔薔的Youtube頻道14日發布的影片中可以看到，她透露自己前一天問爸爸「我領200萬給你好不好」，發現爸爸居然會笑也比較會開口說話，於是她決定要做這件事來讓爸爸感到開心，然後再帶爸爸去陽明山吃飯。沒想到，當薔薔真的領了200萬現金回到家裡時，爸爸看到她拿出一把接著一把的鈔票瞬間傻眼，並嚴肅表示自己是絕對不會用這筆錢，還無奈向薔薔說：「你現在是把我當乞丐喔」、「你這樣子我壓力更大」，堅持不收薔薔的錢，並請薔薔的姑姑幫忙把200萬存回銀行。
後來，爸爸似乎因為現金的事情，心情有受到一些影響，再加上他公司有一些事情需要處理，便拒絕跟薔薔一起去陽明山吃飯，連薔薔說要帶他去按摩，爸爸也堅持要自己去。薔薔被爸爸多次拒絕後，在車上忍不住哭了出來，並說道：「你這樣我不明白你的點是什麼啊！你不是一天到晚說要死嗎？」雙方僵持了一段時間，爸爸才願意跟薔薔一起去按摩、吃飯。
最後，薔薔在影片中也透露，因為自己的精神狀況也不是很好，所以只能盡量用自己的方式去關心爸爸，她也答應爸爸的要求，把家中堆放了一堆的工作用品清掉了一半，並把亂糟糟的客廳整理乾淨，讓爸爸心情有好轉一些。
許多網友們看完影片後都紛紛留言表示：「爸爸提了好幾次家裡雜亂的問題，找一天清乾淨也舒爽！辛苦了」、「前半段看得我壓力好大好壓抑，我覺得爸爸需要的是quality time的陪伴還有屬於自己的空間」、「感覺爸爸缺的不是錢，是屬於自己的空間，對於喜歡簡單乾淨的人來說，看到家裡一團亂、東西很多，心情真的會很阿雜」、「專業的事交給專家，憂鬱症要看醫生、吃藥、 看心理諮商師，家人能做的就是多陪伴、多傾聽、不要說教」、「薔爸真的很有責任感，也努力要求自己不影響到別人，這樣看真的很帥氣，以外人來看，薔爸真的是很棒的長輩。」