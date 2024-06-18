黨公職暴雨中宣講、女兒有孕也在場 張茂楠：都是我一人的責任！
民進黨從上周開始舉辦「反濫權、護民主」宣講活動，而台北場在上周日舉辦，卻下起暴雨也無遮蔽，黨公職僅穿著輕便雨衣排排站淋雨，引發支持者不滿聲浪，對此黨部主委張茂楠今（18）日提到，在場議員張文潔是自己女兒，有孕在身還淋雨，因為一家為民進黨最忠貞黨員，國家有需要，雨再大都會在，緊急辦成的活動有缺失、疏漏，「都是我一人的責任，所有的批評指教我虛心接受。」
記者陳威叡／台北報導
張茂楠說，主席賴清德裁示，需要地方黨部組織起來宣傳「反濫權、護民主」宣講活動，並協助議員宣講，中央指定地方黨部日期跟時間，為了達成使命，台北市黨部齊心運作，即便超支預算，也一定要提供規格較好的音響設備。
張茂楠說，網友心疼議員張文潔懷有身孕還淋雨，他要向大家報告，張文潔是自己女兒，一家人身為民進黨最忠貞黨員，「國家有需要，雨再大我們都會在！」
張茂楠指出，市黨部再次感謝當天主持人，議員許淑華和陳怡君，賣力宣傳感動很多人。陳怡君更稱就台北場遇到磅礡大雨，但越主持越有信心，好像回到民進黨草創時期。自己也感謝立委王世堅、吳思瑤、吳沛憶、洪申翰以及秘書長林右昌，因為有委員與秘書長專業的表現，當天媒體曝光高出預期。
最後張茂楠說，自己是台北市黨部主委，緊急辦成的活動有缺失、疏漏，都是他一人的責任，所有的批評指教虛心接受。