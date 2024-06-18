曼谷紅毛猩猩等待遊客照片獲全球攝影獎！背後原因令人心碎
一張住在泰國曼谷動物園的紅毛猩猩安靜坐著等待遊客合影，名為「See No Evil」的照片由攝影師蓋科斯基（Aaron Gekoski）拍攝，並贏得2024年環境攝影獎競賽。雖然看似單純和可愛的照片，但讓紅毛猩猩乖巧聽話的原因，是長期的虐待和剝削。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，曼谷野生動物世界的紅毛猩猩每天都會參加表演，牠們會穿著比基尼跳舞、騎自行車，「演出結束後，會默默地等待遊客與他們合影」。然而這些紅毛猩猩都有坎坷的身世，通常小猩猩在野外被捕獲，牠們的母親被殺死，而後牠們接受殘酷的訓練，包括身體暴力和飢餓，當牠們年紀大時，就會被關在籠子裡度過餘生。
他的照片凸顯了野生動物旅遊業的殘酷真相，知道背後訓練過程的故事，紅毛猩猩面帶笑容等待遊客合影的模樣，也讓人鼻酸。蓋科斯基的得獎作品是從2024年環境攝影獎競賽中共一萬一千多名參賽者中脫穎而出，獲得評審們的青睞。
紅毛猩猩受到虐待的案例已引發全球動保組織關注，PETA善待動物組織曾分享關於紅毛猩猩Kat的故事，指出他被關在狹小和陰暗的籠中，唯一的「樂趣」是玩碎石子和塑膠袋，由於生活充滿絕望，Kat表現出痛苦跡象，包括來回踱步、搖晃和擺動，甚至還有自殘行為，令人難過。