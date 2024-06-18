張碧晨未婚生女3年！爆熱戀小10歲男偶像 工作室親上火線回應了
中國歌手張碧晨擁有仙氣外貌、高超演唱技巧，2021年她爆出未婚生女，孩子的爸爸還是人氣歌手華晨宇，雙方承諾共同撫養孩子，張碧晨也將重心放在事業上，感情生活卻還是備受關注，日前爆出她和小10歲的男偶像小鬼（王琳凱）熱戀中，引起廣大討論，對此，張碧晨所屬的工作室也回應了。
記者吳昕蓓／綜合報導
近來有傳言指出，張碧晨和小鬼（王琳凱）在交往中，消息在微博上瘋傳，張碧晨工作室立刻轉發消息，並指控其為不實貼文，在多張截圖上寫下大大的「假」，強硬表示：「誰再胡說八道，等你的就是律師函」，讓不少粉絲大讚工作室保護藝人的態度，也平息外界的討論聲浪。
不僅如此，小鬼（王琳凱）的公司也發出正式聲明，強調他和張碧晨只有合作關係，會對那些惡意造謠的網友保有法律追訴權，希望所有人能夠抵制網路上的不實傳言，「不造謠、不信謠、不傳謠，共同維護良好和諧的網路環境」，指出這些謠言已經嚴重損害王琳凱的聲譽，並造成社會公眾的誤解。
雙方都闢謠後，不少網友紛紛直呼，「這不可能吧」、「感覺有點離譜啊，這兩人看起來就不是一個世界的，而且張碧晨還有孩子了，小鬼就更不可能和她在一起了」、「太假了」、「張碧晨現在真的是紅了，什麼鬼馬都來了」、「導演讓姐好好錄節目，別影響心情了」、「弄這破熱搜的人，這是眼紅我姐吧」。