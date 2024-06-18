台積電挖到遺跡停工！「超神秘巧合」曝光　PTT笑：歷史系的復仇

他睡前「冷氣定時2小時」涼了就關！眾揪爽吹整晚關鍵：還更省電

▲不少人指出，冷氣可以爽吹整晚的關鍵在於挑選變頻款式。（圖／記者蕭涵云攝）
▲不少人指出，冷氣可以爽吹整晚的關鍵在於挑選變頻款式。（圖／記者蕭涵云攝）

記者賴禹妡／綜合報導

夏天開冷氣最擔心的就是耗電問題，就有一名網友擔心用電量過高，每晚睡前開冷氣都會定時2、3小時，等房間一涼就關掉。對此不少人指出，冷氣可以爽吹整晚的關鍵在於挑選變頻款式，「開兩小時跟開整晚差不多」，而過去台電也建議，若需長時間使用冷氣，建議還是改用變頻冷氣，並選擇能源效率第1級+CSPF值高的機種最為省電。

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該名網友16日在PTT發文，他以「有人睡覺開冷氣吹一整晚不關嗎？」為題，表示現在天氣變熱，睡覺一定要開冷氣，但他通常只會定時2、3個小時，當房間一涼睡著後就關掉了，「一方面節約能源，一方面也省錢最重要是不浪費電。」

▲冷氣機遙控器上的「除溼」按鍵真的超耗電嗎？專家喊誤會了，表示在陰天、雨天及天氣不冷不熱時開啟，能快速降溫並達到省電需求。（圖／記者徐銘穗攝）
▲原PO睡前開冷氣通常只會定時2、3個小時，當房間一涼睡著後就關掉。（圖／記者徐銘穗攝）
貼文一出，引起網友熱烈討論「上次關都不知是幾天前了」、「只有出門兩小時以上才關，沒事關幹嘛」、「這種天氣不開冷氣能睡嗎」。也有不少人指出，可以吹整晚的關鍵在於挑選變頻冷氣，「變頻的我試過，開兩小時跟開整晚差不多」、「變頻真的省電，不用關」。

事實上，台電曾點出變頻與定頻冷氣的差異，當室內溫度降到設定溫度時，定頻的壓縮機會停止，當室內溫度上升又再次運轉；而變頻則改以較低頻運轉，減少開跟關壓縮機次數來省電。台電表示，若對冷氣需求較低、開的時間不長，只在睡前開啟冷氣讓室內降溫，定頻冷氣或許就符合需求，但如需長時間使用冷氣，建議改用變頻冷氣會較為省電。

▲（圖／翻攝自台電電力粉絲團）
▲台電曾點出變頻與定頻冷氣的差異，如需長時間使用冷氣，建議改用變頻冷氣會較為省電。（圖／翻攝自台電電力粉絲團）

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