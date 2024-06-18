卓榮泰內閣最新施政滿意度曝光！游盈隆見歷年數據嘆：起步艱難

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台灣民意基金會董事長游盈隆指出，自2016年民進黨重返執政後，先後經歷了林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁、到現在的卓榮泰內閣。一個有趣的比較是，每一個內閣剛上任後第一個月的內閣施政滿意度。根據台灣民意基金會歷年調查，除林全內閣無相關調查外，其他賴、蘇、陳、卓四屆內閣皆有可比較的資料。2017年10月，賴清德內閣上任後第一個月施政滿意度58%；2019年2月，蘇貞昌內閣上任後第一個月施政滿意度45.6%；2023年3月，陳建仁內閣上任後第一個月施政滿意度49.6%。而卓榮泰內閣上任後第一個月施政滿意度43.1%， 這或許不必然表示卓內閣較差，尤其前三任內閣都是在完全執政時期，但顯然卓內閣的起步和環境是較艱難的。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設 計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年6月11-13日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意 基金會（TPOF）。