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卓榮泰內閣最新施政滿意度曝光！游盈隆見歷年數據嘆：起步艱難

▲台灣民意基金會今（18）日公布最新民調，結果顯示，4成3民眾大致上滿意卓榮泰內閣整體施政表現。（圖／資料照片）
▲台灣民意基金會今（18）日公布最新民調，結果顯示，4成3民眾大致上滿意卓榮泰內閣整體施政表現。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

總統賴清德於520上任，卓內閣也已上任近1個月，台灣民意基金會今（18）日公布最新民調，結果顯示，4成3民眾大致上滿意卓榮泰內閣整體施政表現，2成5不滿意，代表卓內閣起步平穩，不算太好，也不是太壞，但有超過3成的人在觀望，動向值得注意。

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台灣民意基金會進行民調，詢問國人「行政院長卓榮泰上任已超過三個禮拜。一般說來，您滿意或不滿意他所 領導內閣的整體施政表現?」結果發現：12.9%非常滿意，30.2%還算滿意，17.7%不太滿意，7.7%非常不滿意，19.1%沒意見，12.3%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，4成3大致上滿意卓榮泰內閣整體施政表現，2成5不滿意， 1成9沒意見，1成2不知道/拒答。滿意者比不滿意者多18個百分點。這項發現透露 了一個訊息，那就是，卓內閣起步平穩，不算太好，也不是太壞。但有超過3成的人在觀望，動向值得注意。

台灣民意基金會董事長游盈隆指出，自2016年民進黨重返執政後，先後經歷了林全、賴清德、蘇貞昌、陳建仁、到現在的卓榮泰內閣。一個有趣的比較是，每一個內閣剛上任後第一個月的內閣施政滿意度。根據台灣民意基金會歷年調查，除林全內閣無相關調查外，其他賴、蘇、陳、卓四屆內閣皆有可比較的資料。2017年10月，賴清德內閣上任後第一個月施政滿意度58%；2019年2月，蘇貞昌內閣上任後第一個月施政滿意度45.6%；2023年3月，陳建仁內閣上任後第一個月施政滿意度49.6%。而卓榮泰內閣上任後第一個月施政滿意度43.1%， 這或許不必然表示卓內閣較差，尤其前三任內閣都是在完全執政時期，但顯然卓內閣的起步和環境是較艱難的。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設 計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是2024年6月11-13日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-frame random sampling），市話70%，手機30%。有效樣本1070人，市話750人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意 基金會（TPOF）。

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