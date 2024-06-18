辦上百場說明會反罷免？李彥秀：有足夠信心「不會有罷免問題」
國會改革覆議案即將在本週進行表決，民進黨從上週啟動下鄉宣講，國民黨也舉辦上百場「國會改革說明會」反制，被視為是罷免前哨戰。對此，國民黨立委李彥秀今（18）日強調，與其說擔心罷免，更要凸顯國民黨的努力，「我們有足夠信心，跟民意站一起，就不會有罷免的問題」。
記者林怡昕／台北報導
行政院對國會改革法案提覆議，本週立法院將進行表決，對此，民進黨啟動「反濫權、護民主」宣講活動，試圖用民意向國會施壓，綠委更頻頻點名要罷免藍委，被視為是罷免前哨戰，國民黨也舉辦上百場「國會改革說明會」反制。
對此，李彥秀今天受訪時指出，上街頭表達對議案想法，這都是人民權利，不管支不支持國會改革，都是人民對立院議案的想法都尊重，把人民帶上街頭，就是讓人民安全表達完訴求後回家。
李彥秀提到，國民黨立委、議員辦的地方說明會，就是希望把第一會期國會表現成績單，包括國會改革、反廢死、巴氏量表改革、財劃法修法，讓人民清楚議案、法案背後，國民黨站在民意那邊。
李彥秀認為，與其說擔心罷免，更要凸顯國民黨的努力，「民意在哪我們就在哪」，這是這會期國民黨重要主張，「我們有足夠信心，跟民意站一起，就不會有罷免的問題」。