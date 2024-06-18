林襄終於養胖了！喜曬「最新體重」 粉絲心疼：我剖半還是比你重
啦啦隊女神林襄憑著姣好的臉蛋和親切可愛的個性，擄獲許多粉絲的心，近年人氣不斷攀升，在她從樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」跳槽到味全龍當「小龍女」之後，一舉一動也是備受矚目。林襄先前因為被說不夠努力而對自己的體態更加嚴格控管，她多次透露自己「又瘦了」，卻被砲轟瘦到不成人形，在經過努力調整之後，林襄近日公開最新體重，再度讓網友驚訝直呼：「連我剖半都還是比林襄重啊！」
記者洪生儒／綜合報導
林襄為了保持好體態，除了進行飲食控制之外，也戒糖、戒奶，戒掉自己所有愛吃的高熱量食物，可以說是非常有毅力。林襄在3月底時，曾公布自己的體重瘦到剩39.4公斤，讓粉絲們都相當擔心她的身體健康，希望她可以好好吃飯，不要瘦過頭把身體搞壞。後來林襄多次拍攝自己下廚的影片，讓大家知道她都有好好吃飯，並在12日透過Threads發文曬出自己體重突破40公斤來到41.4公斤的照片，還在貼文中表示：「馬麻夢到我變成42公斤，好好笑。」
許多粉絲看到林襄的體重終於突破40公斤，都紛紛留言表示：「我只希望你健康就好，請多吃點」、「加油加油！理想體重是45公斤哦！現在41.4了，持續努力」、「妳可以重一點，因為體重只是數字，體態比較重要」、「快了快了！再多吃一點，酸梅湯開胃，我今天喝兩瓶了，你也可以試試看」、「你超棒的！希望你越來越健康」、「天啊！我剖半還是比你重耶」、「很棒！繼續多吃一點，運動長肌肉的話體重也會變重，加油。」