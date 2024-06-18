台東波尼多小旅宿爆偷拍！老闆浴室內裝針孔被逮 遭重罰50萬拔照
近日，台東波尼多小旅宿爆發偷拍事件，有女子入住之後，發現房間浴室內小夜燈被裝設針孔，嚇得報警處理，警方介入調查後，確認針孔攝影機中有記憶卡，將陳姓負責人依現行犯逮捕送辦，並持續釐清有無其他受害者。對此，今（18）日上午，台東縣政府宣布，廢止其民宿登記證，並處以50萬元罰鍰。
記者林盈君／綜合報導
據了解，台東波尼多小旅宿之陳姓負責人，涉嫌在房間浴室內裝設針孔，有女遊客發現後報警，消息引發討論，陳姓負責人事後也於臉書發文道歉，表示未來不會再從事旅宿業。不過此事已重創台東觀光業，由於該旅宿為Google評價4.9顆星，如今卻傳出偷拍案件，引發網友議論，紛紛給予1顆星負評，但17日有網友發現，惡意評論已被刪光，疑業者所為，氣得網友直呼「根本沒有要好好悔改」。
對此，台東縣政府交通及觀光發展處表示，依據《發展觀光條例》第53條第1項，觀光旅館業或是民宿經營者，有妨害善良風俗或詐騙旅客行為者，可處3萬元以上15萬元以下罰鍰；若涉及情節重大者，可處15萬元以上50萬元以下罰鍰，並定期停止其營業之一部份或全部，或廢止其營業執照或登記證。
台東縣長饒慶鈴表示，此案件侵害遊客權益，更是嚴重影響台東整體觀光形象，因此決定處以最重處罰，並立刻展開全縣旅宿專案稽查。而交觀處處長表示，本案業者違法行為情節重大，將依法處以最高50萬元罰鍰，並依法廢止其民宿登記證。
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