綠營戰鬥隊將一路對幹到2026！郭正亮示警國民黨：問題在這人
國會改革法案三讀後，行政院提起覆議，覆議案將於21日做出決議，民團也號召重返立法院。對此，前立委郭正亮表示，國民黨不能小看民進黨，現在沒有看到藍營有為覆議案到釋憲之間的空窗期做超前部署．而綠營戰鬥隊伍已經組建完成，預計要對幹到釋憲結果出爐。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮17日在節目《大新聞大爆卦》表示，民進黨已經建構出一個戰隊，現在代表性人物變成立委黃捷、沈伯洋以及政策會執行長王義川，因為這些人能討賴清德喜歡，黃捷代表年輕，沈伯洋代表麥卡錫主義，敢扣帽子，王義川敢講，因「今上」喜歡，所以其他立委也都不是重點。
郭正亮說，民進黨戰鬥隊伍已經準備好了，到2026之前連續的戲碼會出來；國會改革覆議案一定不會通過，綠營接下來會提釋憲，而在釋憲結果出來前的空窗期，國民黨得要落實國會改革法案，但民進黨可能不會遵守，「不要低估民進黨，綠營很可能下令釋憲結果出來之前都不配合，稱是總統、行政院長要求，那就準備對幹到釋憲結果出來，至少要三到四個月的時間。」
郭正亮嘆，面對這些狀況，現在看不到國民黨有準備好超前部署，屆時只會有一些零星反映，而民進黨就好像一隻訓練有素、擅長戰略計畫的軍隊，黨主席賴清德就是一隻鬥雞，可問題就在於國民黨主席朱立倫不像鬥雞也不像母雞。