新冠病毒又燒起來！前台大醫揭「2類人」確診症狀嚴重：高燒痠痛
新冠肺炎COVID-19確診潮再起！根據疾管署統計資料顯示，上週（6月10日至6月16日）確診人數為489例，且6月4日當周新增了20例死亡病例，研判疫情上升且進入流行期。台大醫院兒科前醫師、YouTuber蒼藍鴿在臉書分析這波確診潮，同時點出「2類人」在這波確診潮會是較嚴重的一批。
記者周淑萍/綜合報導
近幾週又出現COVID-19確診人潮，蒼藍鴿在臉書上Po文示警：最近是新冠肺炎確診潮，觀察這波感染者，沒打過疫苗或沒確診過的，症狀偏嚴重，有易高燒、痠痛等症狀；至於打過疫苗或曾經確診過的，症狀比較輕微，會偏一般感冒的狀態，蒼藍鴿幽默表示「平時免疫系統有沒有練兵，還是有差。」
關於這波COVID-19確診潮，疾管署發言人曾淑慧曾經公開表示，這波為Omicron疫情的第6波，確診可能會持續上升，直到8、9月才會逐漸下降，提醒如出現發燒、咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，先使用快篩試劑檢測，並於就醫時告知快篩結果。
臨床上也感受到這股疫情再燒，北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰提到近日「急診就醫的肺炎病人，差不多一半是新冠感染的肺炎」，在接受《NOWnews》採訪曾表示，最近因爲呼吸道病毒就醫的患者增加，和新冠病毒共存後，民眾的篩檢率大幅降低，臨床上僅10％至20%會篩，推測社區中的「黑數」相當多，而「新冠流感化」後，本就會和許多病毒一樣，在某些時刻掀起流行，預估本次新冠病毒的流行期會持續2至3個月。同時提醒「長者、幼童、慢性病患者、肝腎功能差、服用免疫抑制劑藥物患者」等免疫力較差的民眾務必做好個人防禦。