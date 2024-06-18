缺工AI給助力？徐旭東：執行面還要時間 談景氣「台灣還是不錯」
遠東百貨今（18）日舉行股東會，針對服務業缺工議題，遠東集團董事長徐旭東表示，這是全世界都面臨的問題，也無法抱怨，只能用服務品質來彌補，調高薪資很好，但還是要看個人的生產力，AI或許可以有些幫助，但坦言執行面上還需要時間去調整。至於今年景氣，他表示消費力道不如預期，還是有很多挑戰，因為世界變化太快速，但即便如此仍保有樂觀與希望努力去精進與調整並持續展店，最後說「台灣還是不錯的」！
記者許家禎／台北報導
針對今年台灣與中國零售業景氣，遠東集團董事長徐旭東今日表示，雖然央行上調台灣全年GDP，但利率與供需和末端消費力都有牽連，很難一兩句去說，他知道的是現階段消費力不如預期還有些挑戰，且世界變化太快、競爭激烈，但集團仍保持樂觀與希望持續向前衝，因為如果不進步就等著被淘汰。
徐旭東表示，零售業還是需要人與人、人與實體的接觸，因此即使今年有些挑戰，還是會持續展店，並在變化快速的局勢中隨時做出調整。另外，最低基本工資又將召開審議，傳將往調升的方向走，徐旭東表示，「調升很好，4萬、6萬、8萬都好，重點是能給得起，且有沒有符合生產力」，他認為每個人都有生產力，應該依照生產力去給薪資。
至於服務業缺工，徐旭東表示，這是全世界都面臨的議題，不是只有台灣，也無法抱怨，像美國有很多很大的店但只有一位員工，雖然人不夠，但可以靠服務品質來彌補，AI或許可以解決但需要時間，目前在應用面上其實不是很容易，還有很多細節需要調整。財務長湯治亞指出，AI可以用在像餐飲送餐機器人，但他認為AI應用在零售上還沒有很成熟，執行面還需要一點時間。