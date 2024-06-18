清大教授徵法律志工！全職「要律師資格」 眾見待遇怒轟：不要臉
AI產業近年來受到大量關注，不少文組人都擔心面臨被時代淘汰的命運。近日就有一名就讀台大法律研究所的網友分享，他在臉書粉專看到一名清華大學電機與資訊學院通訊工程所教授貼出徵才資訊，希望能找到具有律師資格的兼職或全職「長期志工」，一起探索人工智慧在法律領域的應用，雖然能開立實習證明但不支薪，待遇惹毛全場法律人：「蠻不要臉的！」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友昨（17）日以「全職、具有律師資格，又不支薪的研究助理？」為題在Dcard發文，表示他看到東吳大學法律系辦公室代PO徵才資訊，上面指出清大電機資工教授正在招募志工，希望能找到具有律師資格的東吳在校生，擔任兼職或全職的研究夥伴，無論是學士、碩士、博士皆可。
徵才資訊透露，工作內容為探索人工智慧在法律領域的應用，工作性質為長期志工，可遠端工作及開立實習證明，不限法律系學生，並開出5個缺額。原PO對這則徵才資訊感到驚為天人，「沒有遇過老師是要求全職的研究『志工』還要具有律師資格的」，想知道其他法律人有什麼看法。
對此，不少同業留言狂酸：「在校生能考上律師的程度，還要當長期志工，他在打這文案時有打雷嗎」、「原本法律從業人員相對於理工科已經很廉價了，現在過分到要直接免費提供勞動力了是吧」、「一副不要拉倒，公益律師後面一堆在排隊的態度」。為了避免爭議擴大，目前東吳大學法律學系辦公室臉書粉專已將文章下架刪除。