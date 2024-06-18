婦胸痛找不出病因　心肌灌注掃描「心臟缺氧」

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亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師陳彥旭表示，心臟有如人體的幫浦，全年無休透過收縮舒張的跳動，將富含氧氣的血液輸送到身體各處，這些血液會先流向左右兩條冠狀動脈，之後再進入微小血管組成的循環網絡，輸出供應人體所有器官及組織。
但陳彥旭指出，萬一冠狀動脈血流被阻斷，例如動脈壁上出現血塊或由脂肪累積成的粥狀硬化斑，導致心臟細胞氧氣和養份供應中斷，進而導致心肌受損，就會衍生心絞痛或心肌梗塞等心臟疾病，若心肌持續受損，心臟甚至會停止跳動，隨時有猝死的風險，「就像不定時炸彈不知何時會引爆」。
然而患者多次掛急診都沒有檢查出心臟梗塞等急症，直到門診安排心肌灌注掃描檢查，才從影像判讀發現缺氧狀況，原來是患者因冠狀動脈狹窄阻塞(俗稱『冠心症』)，導致心臟周邊的「側枝血管」取代輸送血液功能，並發展成「側枝循環」系統，雖然也能分擔心臟所需的營養與氧氣，然而卻不足以長期維持。
因此，經考量病患年紀大又患有糖尿病，是心血管疾病的高危險族群，與家屬討論後，決定安排心導管打通血管並放置塗藥支架，果然心絞痛症狀獲得大幅改善，終於不用經常跑急診。
陳彥旭表示，三高族群(高血壓、糖尿病、高血脂)及抽菸都會傷害血管，使得動脈血管產生動脈硬化，也就是血油卡在血管壁引起發炎，血管就會漸漸越來越狹窄，如果發生在心臟的血管就會導致血流不夠引起胸悶痛、喘等症狀；萬一更緊急嚴重的話，可能會造成血管突然塞住，也就是心肌梗塞，引發立即的生命危險，因此民眾如果有胸悶痛、喘、噁心、冒冷汗、頭暈昏倒等前兆，務必要儘速至心臟科就診。
他也提醒，醫師會先針對患者病史及三高數值，評估心血管疾病的風險，再依據不同情況安排進一步檢查，例如運動心電圖、冠狀動脈電腦斷層或是心肌灌注掃描等，確認是否要做心導管檢查，若心臟血管確實有病灶，則會再經過氣球擴張術或是放置心臟血管支架等工具治療心絞痛，並降低日後心臟病發的機率。