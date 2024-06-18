COMEBUY初夏冰茶祭！蘋果、鳳梨冰茶限時買1送1 三天爽飲好清涼
六月梅雨過了！夏天正式來報到，伴隨而來是氣候悶熱，甚至時不時會有午後陣雨，一場大雨過後是不是更讓人身體感到濕黏不舒服呢？COMEBUY特別在這個讓人難受氣候，推薦熱銷經典已超過13年 (蘋果冰茶)，以及另一款夏天金鑽好滋味的 (鳳梨冰茶)，用水果系列飲品為這個夏天正式開啟序曲。本次為讓大家能真正呼朋引伴，感受COMEBUY夏天帶來的水果爽快，凡於2024年6月24日至6月26日連續三天，至全台 COMEBUY 現場門市購買經典「蘋果冰茶、鳳梨冰茶」，即可享指定同品項原價(大杯)買一送一優惠，每人每筆最多享買二送二，每日限量100組，數量有限，售完為止。悶熱的夏日就用好喝水果飲品，為大家解渴一下吧！
生活中心/綜合報導
獨家經典《蘋果冰茶》 金鑽好味《鳳梨冰茶》
COMEBUY 今年邁向第二十二年，領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對每批到門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位，進行茶葉檢測，為所有客人層層用心把關。進入夏天之際，首推熱銷經典 13年「蘋果冰茶」，以蘋果果露加上新鮮檸檬汁，除能喝到蘋果果肉之外，搭配嚼勁十足的（寒天晶球），完美呈現蘋果的絕佳幸福口感，如同戀愛的酸甜感受。另一款在COMEBUY鮮調果茶中，是深受客人喜愛的「鳳梨冰茶」，嚴選升級台灣金鑽鳳梨，並經過熬煮後鳳梨風味及果香更為有層次，再加入茉莉綠茶成為解渴誘人時尚茶飲。升級後的鳳梨冰茶，香甜外更是每口吃得到鳳梨果肉滋味，對於怕鳳梨酸勁又愛鳳梨香甜的客人將是最棒的選擇。夏日就推薦COMEBUY鮮調果茶，讓你喝口清爽好茶解所有煩悶！