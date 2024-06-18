IMD世界競爭排名出爐！台灣掉2名「全球排第8」　仍超越美中日韓

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IMD世界競爭力評比的4大指標中，包含企業效能、政府效能、基礎建設等，台灣分別高居全球第6名、第8名、第10名，惟有經濟表現滑落6名，從第20名掉到第26名，主因是2023年全球高通膨與高利率環境，導致終端需求疲軟，國內製造業持續調整庫存衝擊出口，再加上廠商投資動能趨於保守所致。不過，若就細項評比指標，台灣有18個評比項目名列世界前3名，凸顯台灣企業家精神及科技研發的優勢。
經濟表現從去年第20名退步到第26名，中分類國內經濟、國際貿易排名退步是導致表現評比不佳的主因。由於台灣為小型開放經濟體，對外貿易依存度高，去年在全球經貿前景的不確定性，削弱出口表現及國內企業投資信心，衝擊經濟成長表現。
但國際投資及就業排名分別進步4名及2名，反應台灣在吸引外資及提升就業方面有成效。細項指標中，經濟複雜性指數、經濟韌性排名分別高居第2名、第5名，顯示台灣在追求經濟結構多元化，增加經濟風險控管能力獲得國際肯定。
政府效能則從第6名退步到第8名，受到財政情勢退步1名到第7名影響，因各級政府預算餘絀占GDP比率排名下降，全球普遍面臨通膨及升息壓力、經濟成長動能疲弱等多重下行風險挑戰下，償債金額大幅提高，導致各級政府債務佔GDP比率排名上升。
企業效能從第4名退步到第6名，則因生產力及效率、勞動市場、經營管理排名較去年下降1到2名，政府持續精進推動具國際競爭力的人才政策，滿足人才需求。至於細項指標中，社會大眾信任企業經理人、經理人具企業家精神等，排名高居世界第1。企業反應快、彈性大和顧客滿意度受到企業重視排名第2，董事會有效監管公司運作排名第3。
基礎建設從去年第12名進步到第10名，基本建設從第37名進步到第30名，反映企業經理人肯定我國都市管理、航空運輸、商品與勞務的配送基礎設施等改善。另防疫解封，旅外國人返台恢復戶籍，也是排名提升原因。教育進步3名到第14名，技術建設及科學建設維持全球前10名內，醫療與環境持平在第24名。