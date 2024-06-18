刮刮樂「刮刮金樂透」人氣再現 7個頭獎200萬元、總獎金逾8.1億
刮刮樂是台灣人的共同回憶，因為可以刮獎並且享受樂透趣味！台灣彩券公司今（18）日推出廣受民眾喜愛的益智延長型玩法刮刮樂新品「刮刮金樂透」，每張售價新臺幣200元，採用民眾熟悉的「大樂透」對獎規則為玩法設計，刮奬過程彷彿在觀看開獎機搖出獎號的緊張氣氛，好玩又刺激，頭獎200萬元共有7個，總獎項超過193萬個，總獎金逾8.1億元。
記者陳郁柔／台北報導
刮刮樂「即刮即樂」刮開馬上就可以知道是否中獎的產品特性，搭配豐富多元的遊戲主題與玩法設計，非常受到喜愛，台灣彩券公司為了提供民眾更多元有趣的刮獎體驗，持續推出各種創新的主題遊戲與玩法，近年深受民眾喜愛、具備慢慢刮、慢慢對特色的益智延長型遊戲，也陸續推出不同的主題，包含對號碼連線、蒐集符號或是仿效電腦型彩券開獎過程等。
台彩今（18）日也推出深受民眾喜愛的「刮刮金樂透」，就是結合益智延長型特色及電腦型遊戲「大樂透」對獎規則的玩法，票面上色彩繽紛的彩球猶如親臨樂透開獎現場般緊張刺激，充滿期待感，每張票面上有一組由01-49不重複的6個「金樂透號碼」及一個「特別號」，消費者可隨意挑選或是選擇自己喜歡的號碼，再一一刮出「您的號碼」區的號碼對應獎號。
只要對中3碼（含）以上「金樂透號碼」或2碼（含）以上「金樂透號碼」加「特別號」，即可依券面獎金表獲得對應獎金，若幸運對中「金樂透號碼」6碼即得頭獎200萬元，「刮刮金樂透」每張售價200元，頭獎200萬元共7個，1,000元（含）以上的獎項超過24萬個，總獎金逾8.1億元，總中獎率31.6%。