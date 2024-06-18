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快評／塞爾提克奪冠時也命也！未碰天敵、一路輾壓　隱藏MVP是他

▲塞爾提克再度以一場壓倒性地勝利，奪下隊史第18冠，但今年季後賽少了緊張感。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克再度以一場壓倒性地勝利，奪下隊史第18冠，但今年季後賽少了緊張感。（圖／美聯社／達志影像）

專欄作家/橘爸

塞爾提克再度以一場壓倒性地勝利，奪下2023-24 NBA總冠軍，這是隊史第18座總冠軍，NBA史上最多，且整個季後賽，塞爾提克僅吞下3敗，幾乎一路輾壓對手，NBA總冠軍賽4勝，場均贏獨行俠達雙位數，橘爸認為，今年總冠軍賽確實少了點激情和緊張感。

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塞爾提克在東區季後賽前三輪分別以4勝1敗勝熱火、4勝1敗擊敗騎士，再橫掃溜馬拿下東區冠軍；不過前三輪熱火、騎士和溜馬都至少有一名主力受傷，而最有競爭力的公鹿，也因為「字母哥」Giannis Antetokounmpo缺陣首輪出局，塞爾提克少了最強勁的敵手。

到了總冠軍賽，塞爾提克展現強悍地防守，且有效地限制住Luka Doncic和Kyrie Irving，贏球的4場比賽都讓對手得分在100分以內，防守也成為奪冠的最佳利器。

▲塞爾提克Jrue Holiday成為球隊奪冠的隱藏版MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克Jrue Holiday成為球隊奪冠的隱藏版MVP。（圖／美聯社／達志影像）
雙探華揚眉吐氣　Jrue Holiday隱藏版功臣

塞爾提克2大探花「雙J」Jayson Tatum、Jaylen Brown總算揚眉吐氣，粉碎外界質疑，兩人場均轟破40分，成為球隊最強大的攻守核心，而Jaylen Brown簽下大約後拿下FMVP，也證明綠衫軍的投資非常正確。

橘爸認為，「雙J」Jayson Tatum、Jaylen Brown的表現無庸置疑，但最重要的拼圖則是Jrue Holiday，他不僅防守強悍，最終要的是串連起全隊的攻勢，尤其讓「雙J」各司其職，無論經驗和能力都超越離隊的Marcus Smart，Jrue Holiday絕對是塞爾提克隱藏版的MVP。

▲NBA美國職籃總冠軍賽G5今（18）日正式點燃戰火，由目前系列賽以3：1聽牌的波士頓塞爾提克，回到主場迎戰達拉斯獨行俠，此戰綠衫軍不想再夜長夢多，靠著一哥Jayson Tatum攻下全場最高31分，並附帶8籃板11助攻的全能數據，終場就率塞爾提克以106：88擊敗獨行俠，正式在主場完成封王，勇奪隊史第18座總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA美國職籃總冠軍賽G5，綠衫軍一哥Jayson Tatum攻下全場最高31分，率隊在主場封王，勇奪隊史第18座總冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
綠衫軍攻頂　時也命也

不過總結今年總冠軍賽，橘爸認為精采度仍不足，塞爾提克沒有碰上最大勁敵金塊和公鹿，基本上獨行俠的陣型跟塞爾提克相近，但整體戰力和板凳深度卻都至少差了一個等級，要扳倒綠衫軍幾乎不可能。

無論是金塊會灰狼殺入冠軍賽，兩隊內線戰力雄厚，金塊更有超級長人Nikola Jokic坐鎮，塞爾提克肯定沒辦法輕易過關。只能說時勢造英雄，塞爾提克能奪冠靠實力，也要靠天命。

▲塞爾提克能封王，不僅有實力也要靠天命。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾提克能封王，不僅有實力也要靠天命。（圖／美聯社／達志影像）

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