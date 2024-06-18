快評／塞爾提克奪冠時也命也！未碰天敵、一路輾壓　隱藏MVP是他

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到了總冠軍賽，塞爾提克展現強悍地防守，且有效地限制住Luka Doncic和Kyrie Irving，贏球的4場比賽都讓對手得分在100分以內，防守也成為奪冠的最佳利器。
雙探華揚眉吐氣 Jrue Holiday隱藏版功臣
塞爾提克2大探花「雙J」Jayson Tatum、Jaylen Brown總算揚眉吐氣，粉碎外界質疑，兩人場均轟破40分，成為球隊最強大的攻守核心，而Jaylen Brown簽下大約後拿下FMVP，也證明綠衫軍的投資非常正確。
橘爸認為，「雙J」Jayson Tatum、Jaylen Brown的表現無庸置疑，但最重要的拼圖則是Jrue Holiday，他不僅防守強悍，最終要的是串連起全隊的攻勢，尤其讓「雙J」各司其職，無論經驗和能力都超越離隊的Marcus Smart，Jrue Holiday絕對是塞爾提克隱藏版的MVP。
綠衫軍攻頂 時也命也
不過總結今年總冠軍賽，橘爸認為精采度仍不足，塞爾提克沒有碰上最大勁敵金塊和公鹿，基本上獨行俠的陣型跟塞爾提克相近，但整體戰力和板凳深度卻都至少差了一個等級，要扳倒綠衫軍幾乎不可能。
無論是金塊會灰狼殺入冠軍賽，兩隊內線戰力雄厚，金塊更有超級長人Nikola Jokic坐鎮，塞爾提克肯定沒辦法輕易過關。只能說時勢造英雄，塞爾提克能奪冠靠實力，也要靠天命。