Google再出招！培育台灣資安人才打擊不實資訊　明年底新增2千人

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根據Check Point在2023年發表的《威脅情資與研究》指出，全球網路攻擊在2022年增加了38%；根據Statista 2024年的《全球網路犯罪的預估成本》，預計到2028年，網路犯罪在全球造成的損失將達到13.82 兆美元。ISC2 2023年的《資訊安全人力研究》統計，2023年亞太地區有超過10萬人投入資安的工作，但仍缺少267萬人，凸顯網路安全專業人員的需求迫切。
去年，Google旗下的慈善機構「Google.org」捐助1百萬美金，支持資安院「NICS台灣資安計畫」，盼藉由培育資安講師、訓練更多台灣的資安人才，來提升台灣的數位韌性。
為了更進一步幫助台灣增加資安戰力，Google決定加碼啟動「Google 台灣資安人才培育計畫」，透過和與數位發展部、資訊工業策進會和國立台北科技大（後簡稱北科大）的合作，免費提供「Google 資安專業證書」（GCC）的課程給他們的目標學員，讓台灣加速培育出更多資安專家。
GCC是由Google資訊安全專家設計、授課，內容涵蓋風險識別、網路與設備保護、資安事件應對、資安分析師必備的Linux、SQL、Python工具操作，以及職場溝通技巧等8大主題，總計181小時，包含影片、閱讀、小考及實務演練。課程的進度可彈性安排，在職學員大約需花4至6個月完成。
課程還另外提供了職涯準備、職場溝通的訓練，讓參加的學員除了課堂知識外，也能取得實務操作經驗。「Google台灣資安人才培育計畫」提供資策會和北科大各500個免費帳號，招募學員參加GCC課程，目標是在明年底前培育出2000名資安人才，其中資策預計在今年底前培育500名、北科大預計在明年底前培育1500名。
目前在美國已經有超過15萬個人結業取得GCC，而在美國市場，有超過150個各產業的企業，有意願聘用具有GCC資格的求職者。在亞太區則有超過12萬5千人結業結業取得證照，其中8成以上在職涯獲得了正面發展，像是取得新工作機會、升職、或加薪等。
在合作推動此次計劃的過程中，數位發展部產業署署長呂正華也對此表達看法，Google多年來在台灣推動事實查核和資訊安全的工作，都與數位發展部的目標一致，此次結合政府、產業與學術的力量，透過 「Google資安人才培育計畫」為台灣培育具備即戰力的資安人才，為台灣打造更安全的數位未來，讓台灣能更穩健地邁向亞洲矽谷的願景。