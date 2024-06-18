新店街頭當街毆人！他帶妹子借廁所碰上3醉男 下秒遭爆打全身傷
本月11日凌晨3時許，新北市新店區光明街，爆發鬥毆肢體衝突，當時26歲周男、31歲宋男及24歲陳男，酒後在光明街路旁大聲喧嘩聊天，27歲游姓男子帶著2名女性友人，至附近KTV借廁所，未料走出時，游男與3名醉男對到眼，周男等人朝游男等人飆罵，雙方因此爆發肢體衝突，游男慘遭3男圍毆，2名女性友人也受波及。警方獲報後趕抵，將動手的3男逮捕，訊後依傷害罪嫌送辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，游男帶著2名女性友人，到光明街附近KTV借廁所，走出時與酒醉的周男等人對到眼，3男隨即朝游男等人飆罵，雙方進而發生口角及肢體衝突。游男遭3男圍毆痛打，導致背部挫傷，女性友人也遭波及，頭部及右腳挫傷瘀青。警方獲報趕抵，周男仍情緒失控、朝警方大聲咆哮，隨即被壓制逮捕，動手打人的3名男子被帶回警局，訊後依傷害罪嫌函送法辦。
※【NOWnews 今日新聞
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