獨家／2男不滿主持風格砸場！吳宗憲無奈：台灣社會有那麼簡單嗎
吳宗憲次女吳則含於台北市東區敦化南路、經營的咖啡廳「無聊咖啡AMBI-CAFE」，3月遭2名男子持棒球棒砸店，涉案的彭姓、黃姓男子落網後，稱動手原因是「不滿吳宗憲主持風格」，今（18）日被依毀損、恐嚇公眾等罪起訴，對此，吳宗憲也無奈回應：「台灣社會有那麼簡單嗎？」
記者吳昕蓓／台北報導
吳宗憲聽聞彭姓、黃姓男子落網已被依毀損、恐嚇公眾等罪起訴，先是確認他們的罪名為何，才感嘆，「當兄弟本來就要有這個預算」，由於2男落網後，先是辯稱與店家有消費糾紛，之後又改口說「不滿吳宗憲主持風格」才動手，被問及是否有和對方結仇，他也表示，「你們自己去判斷啦，台灣的社會有你們想得那麼簡單嗎？」
吳宗憲意有所指表示，「有能耐就去把它查清楚，事情過了就過了」，他強調自己一生都與人為善，「凡塵俗事不到我……沒事、沒事」，語氣間也有些無奈。
還原事件發生當天，彭姓、黃姓男子涉嫌持球棒等物，前往「無聊咖啡AMBI-CAFE」砸店，並大喊「吳宗憲還錢」，犯案後逃逸並丟棄球棒，兩人落網後，先是辯稱與店家有消費糾紛，之後又改口說看到吳宗憲的節目，不滿其主持風格，才會持球棒前往砸店，共毀損店內物品約20萬元。