特企／TikTok短影音流量變現　安達老師：導流到LINE為財富風口

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市場上人稱「安達老師」的黃安達，是金鐘獎數位應用獎、非商業類廣告、企劃編撰獎、教育文化獎得主，現今更是自媒體工會顧問以及上市公司短視頻營運顧問。安達老師說：舉各行各業品牌商家輔導操作案例，其中「生活用品百貨」官方LINE 12000+人數，平均客單1200；「異國零食批發」，官方LINE 16000+人數，蝦皮3個月0廣告80萬營業額；「玄學法師」月變現40萬，穩定客群回流；「甜點小攤」月變現15萬，持續客戶複購；「金融貸款」月變現30萬，客戶持續諮詢；「實體寵物店」，社群500人固定回流，客單價約3000，每月營業額40萬；「實體機車精品改裝」，操作10天12組客戶門市改裝，30000客單；「冷氣裝修達人」，工程產業互相結合，冷氣清洗課程五萬，月招收10-20組；「甜點小攤」月變現15萬，持續客戶複購等，不難看出利潤是真的可以變現倍增。
安達老師指出，為了讓更多品牌商家可以透過短影音來變現，將免費開班「短影片煉金術」課程(https://tiktok01.com)，就要讓想靠拍影片就自動帶來廣告分潤、創作爆紅影片帶動商品販售、讓專長興趣變成廣告收入以及想在網路上成功經營自己的頻道的人士有新的思維。課程上會教導喜、怒、哀、懼、驚的 20種以上抓住目光的流量密碼，讓你輕鬆寫出人氣爆棚的影片腳本，傳授平台演算法的評論攻略，以及從文案策劃、撰寫、剪輯節奏到講話速度，所有拍攝製作眉角，最重要的是短影片變現模型實戰，建議各品牌行號盡速掌握商機。