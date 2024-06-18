特企／曾莞婷42歲保持少女體態！AI科技助力維持完美身材

特企／TikTok短影音流量變現　安達老師：導流到LINE為財富風口

▲市場上人稱「安達老師」的黃安達，是金鐘獎數位應用獎、非商業類廣告、企劃編撰獎、教育文化獎得主，現今更是自媒體工會顧問以及上市公司短視頻營運顧問。（圖／安達老師）
▲市場上人稱「安達老師」的黃安達，是金鐘獎數位應用獎、非商業類廣告、企劃編撰獎、教育文化獎得主，現今更是自媒體工會顧問以及上市公司短視頻營運顧問。（圖／安達老師）

本報訊

短影音全球風行，勢不可擋！根據 data.ai在2023年的報告指出，字節跳動有限公司的 TikTok 成為首個累計消費者支出超過 100 億美元的應用程序。而「TikTok」與「抖音」在全球App Store和Google Play應用程式商店的總下載次數已突破20億次。無論是個人或品牌商家，都希望打造人設與形象來創造商機，在尋求掌握「流量密碼」的同時，更多用戶更希望「變現」來創造行銷財富。

我是廣告 請繼續往下閱讀
短影音金鐘獎名師黃安達表示，無論是TikTok、抖音、Shorts、Reels 、VOOM等應用程式，短影音不僅是創作，更是現階段的行銷黃金之鑰。有許多品牌商家也在這兩年積極投入在該領域當中，但更多人搞不懂如何「變現」創造利潤商機，根據自己兩年內成功幫眾多商家的「代操」與「輔導」變現出10億元的可觀數字，可以概括出結論，「短影音導流到LINE成為最實際的財富風口！」

市場上人稱「安達老師」的黃安達，是金鐘獎數位應用獎、非商業類廣告、企劃編撰獎、教育文化獎得主，現今更是自媒體工會顧問以及上市公司短視頻營運顧問。安達老師說：舉各行各業品牌商家輔導操作案例，其中「生活用品百貨」官方LINE 12000+人數，平均客單1200；「異國零食批發」，官方LINE 16000+人數，蝦皮3個月0廣告80萬營業額；「玄學法師」月變現40萬，穩定客群回流；「甜點小攤」月變現15萬，持續客戶複購；「金融貸款」月變現30萬，客戶持續諮詢；「實體寵物店」，社群500人固定回流，客單價約3000，每月營業額40萬；「實體機車精品改裝」，操作10天12組客戶門市改裝，30000客單；「冷氣裝修達人」，工程產業互相結合，冷氣清洗課程五萬，月招收10-20組；「甜點小攤」月變現15萬，持續客戶複購等，不難看出利潤是真的可以變現倍增。

安達老師指出，為了讓更多品牌商家可以透過短影音來變現，將免費開班「短影片煉金術」課程(https://tiktok01.com)，就要讓想靠拍影片就自動帶來廣告分潤、創作爆紅影片帶動商品販售、讓專長興趣變成廣告收入以及想在網路上成功經營自己的頻道的人士有新的思維。課程上會教導喜、怒、哀、懼、驚的 20種以上抓住目光的流量密碼，讓你輕鬆寫出人氣爆棚的影片腳本，傳授平台演算法的評論攻略，以及從文案策劃、撰寫、剪輯節奏到講話速度，所有拍攝製作眉角，最重要的是短影片變現模型實戰，建議各品牌行號盡速掌握商機。

Google再出招！培育台灣資安人才打擊不實資訊　明年底新增2千人

基隆「最美星巴克」建商砸1.1億買走！4年房價0成長　未來規劃曝

內湖驚傳停電原因曝！台電證實655戶受影響　揭復電最新進度

LINE免費貼圖21組！「小小兵」限時不用錢　早安圖「一鍵下載」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代