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看不下去？綠議員要求中市府調查徐巧芯夫　議會無異議火速通過

▲劉彥澧今天列席台中市議會，他表示尊重政風單位調查。（圖／記者顏幸如攝，2024.06.18）
▲劉彥澧今天列席台中市議會，他表示尊重政風單位調查。（圖／記者顏幸如攝，2024.06.18）

記者顏幸如／台中報導

國民黨立委徐巧芯丈夫、台中市研考會主委劉彥澧遭爆提供黑資料給太太，介入民進黨立委初選，被質疑違反行政中立。台中市議員江肇國等人今天臨時提案，要求市府政風處調查，市議會火速通過。劉彥澧表示，早在上週三他就主動向政風處報告，會靜待調查結果出爐。

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鏡週刊於11日報導，徐巧芯的大姑劉向婕夫婦涉入詐團洗錢案，意外延燒出徐巧芯丈夫、台中市研考會主委劉彥澧涉嫌介入民進黨初選。涉入洗錢案的林于倫在法庭表示，去年5月民進黨立委初選，立委賴惠員尋求連任，林于倫幫前台南市觀旅局長郭貞慧挑戰賴惠員，於是提供賴惠員涉嫌論文抄襲的資料給劉彥澧，由劉彥澧轉交給徐巧芯爆料。

由於劉彥澧身為台中市研考會主委，具有公務員身分，介入他黨初選的作法被質疑違反行政中立。劉彥澧當天透過市府新聞稿做出回應，徐巧芯則提告鏡週刊報導不實。

此事經過一週仍餘波蕩漾，江肇國等多位民進黨議員不滿真相始終不明，今（18）日在議會提出臨時動議，要求市府政風處立案調查劉彥澧行政不公案，在全場無異議下，議長張清照火速裁示送市府研究辦理。

▲江肇國等人臨時提案要求調查劉彥澧行政不公案，議長火速裁示送市府研究辦理。（圖／記者顏幸如攝，2024.06.18）
▲江肇國等人臨時提案要求調查劉彥澧行政不公案，議長火速裁示送市府研究辦理。（圖／記者顏幸如攝，2024.06.18）
市議員張芬郁表示，議員們在總質詢時多次提到劉彥澧的案子，市府相關人員都低頭不語，「就這樣pass過去，也不理我們」，因此他們正式提案，要求市府調查後的結果和證據，應該公開讓市民知道。

市議員張家銨說，劉彥澧的事件已經變成社會紛爭，市府難道連一點自清本事都沒有嗎？一定要到大家都看不下去了、懷疑市府有包庇之嫌，才由議會火速通過。

江肇國表示，媒體、檢舉人、爆料人拿出的資料，都指主委行政不公、以公家資源涉入其他政黨初選，和徐巧芯夫妻陳述的內容完全不符合，劉彥澧口口聲聲說自己絕無不法、市長盧秀燕也出面維護下屬，但事實真相是什麼？政風處有無調查？市民都有權利了解。

劉彥澧受訪時表示，他的確有收到email，是利用晚上的時間看的，並未涉及行政資源的運用，更沒使用公務上的職權，媒體報導的隔天（12日）他便自請調查、主動將相關資料提供給政風單位參考。他自認完全沒有行政不中立，也尊重政風單位調查，目前靜待調查結果出爐。

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