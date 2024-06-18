新店咖啡商竟是製毒師！遭黑幫買兇4槍狙殺 主嫌槍手判無期定讞
2021年11月間，新北市新店區一名45歲的何姓咖啡商，接送小孩上學後，於自家門口遭槍手狙殺，槍手黃泳群犯案後逃往中國大陸，遭逮捕並遣送回台，黃男落網後，供出背後指使行兇的黑幫大哥張景欽，以及陳姓同夥等人，張景欽坦承受黑幫所託，以600萬元買凶殺人。案經法院審理，一二審重判黃泳群、張景欽無期徒刑，案件上訴最高院，18日駁回上訴，全案定讞。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，何姓咖啡商遭人買兇，於自家住處門口遭狙殺身亡，槍手黃泳群犯案後，連續2次變裝、換車，最後逃往中國大陸，後因疫情關係，被隔離在防疫旅館中，檢警發動兩岸共同打擊犯罪機制，由我方刑事局前往廈門，將黃泳群帶回受審，其落網後供出，是受黑幫大哥張景欽指使，持槍殺害何姓咖啡商。
檢警深入追查，逮捕張景欽、協助試槍的陳姓男子，並查出何姓咖啡商其實是違法製毒師，因幫派懷疑何姓咖啡商漏製毒機密，因此以600萬元買凶殺人滅口，張景欽遂委託黃泳群，並承諾事成給予400萬安家費。檢方調查偵結，依法將張男與黃男提起公訴。
案經法院審理，一二審認定張男、黃男惡性重大，將2人重判無期徒刑，褫奪公權終身，陳姓同夥則遭判刑6年定讞。全案上訴最高法院，今（18日）駁回上訴，全案定讞。
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