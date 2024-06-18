39歲夏于喬　自曝青春秘訣一定要做到「這點」

近年來，隨著生活節奏的加快和壓力的增加，睡眠品質成為越來越多人關注的焦點。充足的睡眠不僅對健康至關重要，還與我們的皮膚、身材等都息息相關。為了滿足廣大消費者對於高品質睡眠的追求，好眠事務所研發了一款革命性的睡眠產品-Goodnight Jelly晚安凍，從「心」的角度出發，旨在緩解人們因睡不著產生的焦慮情緒！
好眠事務所創辦人蔣豐蔚花費數年時間打造睡眠生態圈，堅持用天然、健康、新科技的方式，幫助大家奪回睡眠主導權。蔣豐蔚表示：「影響到睡眠成因有很多，包含心因性、生理性等，市面上多半睡眠保健品都以生理角度出發。而我們最大不同在於解決的不只是睡不著的問題，而是民眾害怕睡不著的“情緒”」。
夏于喬另外補充：「Goodnight Jelly晚安凍有別於一般粉狀、錠狀、顆粒睡眠產品，晚安凍採用果凍劑型，酸酸甜甜的非常好吃，光是吃就已經感到非常療癒，連自己的先生也愛上晚安凍，天天都要吃呢！」
Podcast 哇賽心理學創辦人蔡宇哲博士也表示：「壓力和睡眠互相影響，我們的情緒影響睡眠品質，而睡眠品質也會影響我們的情緒和壓力水平。」蔣豐蔚表示：「要做就要做到最好，有別於其他睡眠保健品，晚安凍主打從「心」的角度切入。好眠革新運動的核心理念，希望幫助更多人遠離害怕失眠的情緒，提升睡眠品質，擁抱美好外表和健康。