SUKIYA隱藏菜單！日本高中生點6倍肉量「牛丼王」 結局全場炸鍋
日本知名牛丼連鎖店「すき家」（SUKIYA），餐點價格優惠且份量十足，成為不少小資族心中的牛丼首選。沒想到，近期卻有3名日本高中生，前往SUKIYA點了擁有6倍肉量的隱藏菜單「牛丼王」（牛丼キング），事後卻在一旁嬉鬧拍照，幾乎沒吃餐點就走人，讓隔壁桌客人傻眼PO文怒轟，引起不小炎上爭議。
記者賴禹妡／綜合報導
一名日本網友近日在社群平台X發文，表示他在SUKIYA用餐時，隔壁坐了3位高中生，對方點了隱藏菜單「牛丼王」後，非但沒有吃掉餐點，還將店內的泡菜倒入碗內，將桌面弄得一團亂，只是為了拍照打卡，且用餐過程還十分吵鬧，最後一口飯都沒吃就留下爛攤子走人，讓全程目睹的他感到十分氣憤。
由於SUKIYA隱藏菜單「牛丼王」擁有中碗2.5倍的飯量以及6倍牛肉，通常會點這道料理的顧客都理解餐點份量多大，點餐時也需要向店員告知才可以吃到。不過，這3名高中生點「牛丼王」卻擺明來亂的，並非真的要食用，店員見狀也只能一臉無奈地收拾。
這3名日本高中生不僅對店家無禮，還明顯浪費食物，引來大批網友砲轟「這行為太可惡了」、「想凸顯自己有錢也不是這樣吧」、「看來那三個孩子是回家部，為了好玩才點餐的，對體育部而言還能再多吃一碗」、「他們的父母要好好教育一番」，希望未來別再看到類似事件。
台灣SUKIYA也曾推出隱藏菜單「牛丼王」
事實上，SUKIYA台灣分店曾在2021年5月推出KING牛丼及KING咖哩，與日本同樣擁有6倍肉量，一份售價為269元。不過，該商品為期間限定，目前已經停止販售，不少台灣網友看了此次事件後，再度向SUKIYA喊話敲碗：「台灣很需要，希望台灣能夠重新上嗚嗚。」
而日本SUKIYA的隱藏菜單「牛丼王」，則是國內每一間分店都有提供，但需要特別向店員點餐，一份售價為1280日圓（約新台幣262元），是不少學生上班族熱愛的高CP值餐點。