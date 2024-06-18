AV女優巔峰期宣告引退！薰櫻子拒500萬片酬 「現況曝光」陷危機
日本前AV女優薰櫻子曾經紅極一時，拍過許多類型的成人片，後來改名為「愛奏」，繼續在AV圈活動，沒想到她卻選擇在2004年事業巔峰期時宣告引退，甚至還推掉片商開出500萬片酬拍攝引退片的邀約，讓許多人都感到震驚不已。而愛奏的近況也在近日被曝光，她除了一邊當演員，也一邊經營酒吧，甚至還會開餐車賣燒賣，吸引許多粉絲關注。
記者洪生儒／綜合報導
根據《日刊SPA》報導，愛奏在引退AV界後，目前在新宿的二丁目經營酒吧「Shrimp Bar Ebidon」，甚至還會開著行動餐車去購物廣場上販售燒賣。愛奏也透露自己當初之所以會出道拍AV，單純是「為了活下去」，她也坦言：「雖然說是為了錢，聽起來很像沒有夢想，但我確實是想賺錢才開始的，沒有其他的理由。」
不過，愛奏出道拍AV僅拍了兩年的時間就宣告引退，她也提到當時有很多片商找她洽談拍攝引退作品，但是她都婉拒對方，「有人開500萬酬勞，但我拒絕了，當時的我有點小看人生了，畢竟要賺到500萬日幣（約新台幣102萬）也不是一件容易的事。」愛奏也認為自己當初應該多仔細考慮，「該好好思考退休時機跟片酬問題才對。」
而愛奏也坦言，自己選擇在當紅的時機點引退，是因為看到其他女演員因為工作而搞得身心俱疲，所以她才會決定「趁還有人需要我的時候退休」。如今，41歲的愛奏已經經營酒吧長達12年，店內的客人大多是電影人、畫家、藝術家等人，近期她也開始嘗試在每週一中午時段開行動餐車到東新宿購物廣場擺攤販售燒賣，也會不定期在戶外活動中擺攤，預計將推出燒賣便當，目前收入還是不穩定，「每個月都陷入經營危機」，但她仍持續堅持經營著。