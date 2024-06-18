賴清德民調下滑！郭正亮曾預言1事：賴就是個「賭徒」
總統賴清德上任至今已將近1個月，台灣民意基金會民調結果顯示，賴清德上任第一個月，只獲不到半數人民的支持，與上月相比，大幅下降9.8個百分點。前立委郭正亮日前曾表示，賴清德就是個「賭徒」，他認為若未來4年台海沒有開戰，就算是自己勝利，毫不在乎金門、馬祖、台商。
記者莊蕙如／台北報導
台灣民意基金會董事長游盈隆分析，近一個月賴清德社會支持基礎的流失主要原因包含內政問題難解。近期在野黨主導的國會改革行動，造成朝野關係緊張、國會議事衝突頻傳、行政院提覆議案讓行政立法衝突浮上台面、政局動盪、人心不安。
前立委郭正亮日前也曾提及，總統賴清德想「打造民主和平繁榮的新台灣」，但賴就是個「賭徒」，他認為若未來4年台海沒有開戰，就算是自己勝利，毫不在乎金門、馬祖、台商，以及在中國的台灣人民，一昧堅持主權獨立。
郭正亮也說，「賴清德只獲得4成選票，無法代表台灣民意，竟然還把個人信念作為就職演說。」
郭正亮直言，賴清德就是個「賭徒」，他在賭未來4年台海不會發生戰爭，只要台海未來4年未開戰，他就能算是勝利，也能推翻國民黨在2024總統大選中的主張，但可以這樣賭嗎？
郭正亮痛批，賴清德只在乎主權獨立，毫不關心金馬、台商，以及在中國的台灣人民，「因為那都不是他的選票。」