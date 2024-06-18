又是「蘇丹紅」！印度進口200公斤紅椒色素遭檢出 邊境全數銷毀
食藥署今（18）日公布邊境查驗不合格產品，其中由印度出口的「紅椒色素（油性）」被檢驗出蘇丹色素4號，共計200公斤。食藥署表示，該批報驗紅椒色素被剪出含蘇丹色素厚，就在邊境銷毀，自今（2024）年5/24到明年5/23為止，將會針對印度報驗紅椒色素採監視查驗檢驗蘇丹色素。
記者魏妤庭／台北報導
食藥署表示，今日公布邊境查驗不合格品項，其中一批印度輸入的「紅椒色素(油性)B4(PAPRIKA OLEORESIN 40,000 O/S FREE METHANOL)」，檢出含蘇丹色素4號14ppb，依據食品添加物使用範圍及限量規格標準，蘇丹色素4號非准用添加物，此批印度報驗紅椒色素須在邊境銷毀，不得退運。
食藥署表示，輸入業者由一般抽批查驗調整為監視查驗，須百分之百抽驗合格才得以輸入。此批為同產地同號列近6個月內第一批不合格，將從今年5/24到明年5/23間，針對印度報驗紅椒色素彩監視查驗檢驗蘇丹色素。
此外，食藥署今日公布的最新邊境查驗不合格名單共有13項，除了印度紅椒色素外，有農藥殘留問題包含日本的蜜柑、緬甸的綠豆、越南的新鮮芹菜及兩批馬來西亞的黑胡椒原粒。防腐劑不符規定則有中國的紫錐菊提取物、印尼的蝦味生脆片。漂白劑含量不符規定則是澳大利亞鹿胎盤乾燥粉末、中國鹽漬箭竹筍。甜味劑不符規定的馬來西亞雙色番薯脆片，以及重金屬含量違規、溶出試驗不合格的中國進口凍黑皮刀、木製餐具。