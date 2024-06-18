塞爾提克奪冠三綠葉立大功！假日哥比肩喬丹　小白打斷牙齒也要上

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34歲的Jrue Holiday曾在2021年率領公鹿奪冠，本季輾轉來到塞爾提克，發揮極大的價值，尤其在季後賽貢獻正負值+9.4聯盟第二，每百回合淨效率值達+12.5聯盟第四，關鍵時刻場均攻下2.0分，且命中率100%，成為最穩定的球員。
Jrue Holiday在總冠賽前2戰，合計拿下38分、19籃板、8助攻且0失誤，成為繼「籃球之神」Michael Jordan後的NBA史上第二人；且Holiday本季單場攻下14分以上，塞爾提克戰績34勝1敗，而季後賽Holiday開啟決勝模式，塞爾提克僅吞下3敗，就攻頂奪冠。
White為奪冠願斷光所有牙齒
後衛Derrick White雖然沒有被歸類在綠衫軍「四巨頭」之中，但他的表現也不遑多讓，季後賽18場都擔任先發，場均出賽時間破35分鐘，平均貢獻16.9分、4.2助攻和4.1籃板，冠軍賽G5還撞傷牙齒，一度到板凳席止血處理。
White封王戰出賽超過38分鐘，拿下14分、8籃板，賽後他不急著去看牙醫，而是跟隊友一起享受封王喜悅。他說：「為了總冠軍，我願意掉光所有的牙齒，也在所不惜！」
Porzingis韌帶斷繼續拚 賽後安排手術
飽受傷病所苦的Kristaps Porzingis也在冠軍賽展現強大的鬥志，他帶傷上陣在G5替補出賽16分鐘，貢獻5分，而賽後他也宣佈將進行左腿手術，預計要休養數月。
Porzingis在冠軍賽G2遭受左腿後脛肌腱脫位傷勢，並撕裂內側韌帶。然而他仍靠意志力拚戰，成為NBA首位拉脫維亞籍的總冠軍。賽後他回應：「的確擔心在冠軍賽出賽會讓傷勢惡化，但我必須回到場上，和隊友並肩作戰。」此精神也感動了隊友，激發出強大的鬥志。