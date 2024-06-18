富國島機票促銷！台中、高雄直飛「最便宜1850元起」含稅及服務費

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已從6月13日起運營「台中－富國島」航線，每週3班往返航班，於每週二、四、六15:30起飛，飛行時間僅3小時30分鐘；「高雄－富國島」航線也已於6月14日正式啟航，每週4班往返航班，於每週一、三、五、日17:10飛往富國島，飛行時間僅需3小時20分鐘。
歡慶新航線開通，越捷航空官網及官方APP每週五推出單程機票優惠預訂，最便宜只要「新台幣1850元起」還含稅及服務費，優惠期間從即日起至2024年12月31日（國定假期、旅遊旺季除外）；所有乘客皆可享有免費SkyCare保險，包括多項福利以及24小時全天候全球醫療和旅遊支援服務。
而國泰航空則與五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、易飛網、易遊網、東南旅遊、泰元旅行社、雄獅旅遊共8家旅遊業者，即日起至6月30日，共同推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品，可選擇由台北或高雄出發，旅遊期間為6月11日至10月15日，豐富機加酒自由行優惠，可精選飯店鄰近港島、九龍等交通方便的熱門景點，也可選擇入住海洋公園旁或2024年全新開幕酒店，最便宜每位成人9888元起(未稅)。
最划算的是，該套裝機票由香港國際機場贊助「買一送一」，相當於兩人同行、一人機票免費。機票包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位，但不含機票稅金及相關附加費且須受條款與細則限制。推薦親子家庭可搭配合作業者直接包裝小孩不佔床免費的專案；台新銀行卡友全額使用台新信用卡於指定旅行社（雄獅旅遊、東南旅遊、可樂旅遊、易遊網）訂購，輸入折扣碼「hkg200」再享每筆台幣200元折扣，機票名額有限，送完為止。