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富國島機票促銷！台中、高雄直飛「最便宜1850元起」含稅及服務費

▲2024越捷航空台中、高雄免簽證直飛富國島，每週五推出單程機票促銷優惠，最便宜「新台幣1850元起」含稅及服務費。而國泰航空「嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝，搭配香港機場贊助「機票買一送一」。（圖／越捷航空提供）
▲2024越捷航空台中、高雄免簽證直飛富國島，每週五推出單程機票促銷優惠，最便宜「新台幣1850元起」含稅及服務費。而國泰航空「嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝，搭配香港機場贊助「機票買一送一」。（圖／越捷航空提供）

記者蕭涵云/綜合報導

被譽為「越南珍珠島」的富國島又有新航線及機票促銷！越捷航空今（18）日宣布，2024台中、高雄免簽證直飛富國島，每週超過3班往返航班，飛行3小時30分鐘就能造訪迷人海灘，每週五還將推出單程機票優惠，最便宜只要「新台幣1850元起」還含稅及服務費。而國泰航空則與8家旅遊夥伴，共同推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品，機票由香港國際機場贊助「買一送一」，相當於兩人同行、一人機票免費。

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越捷航空正式啟航台中、高雄飛富國島航線，目前運營9條連接台灣和越南主要城市的直飛航線，包括台北、台中、高雄與胡志明市、河內和富國島；更成為唯一一家提供從台北、台中與高雄飛往富國島定期航班的航空公司，目前台灣造訪富國島還可享有長達30天的免簽證政策，出發完富國島實在相對划算。

▲越捷航空「直飛越南富國島」機票最低單程1850元。（圖／越捷航空提供）
▲越捷航空「直飛越南富國島」最便宜機票「新台幣1850元起」還含稅及服務費。（圖／越捷航空提供）
已從6月13日起運營「台中－富國島」航線，每週3班往返航班，於每週二、四、六15:30起飛，飛行時間僅3小時30分鐘；「高雄－富國島」航線也已於6月14日正式啟航，每週4班往返航班，於每週一、三、五、日17:10飛往富國島，飛行時間僅需3小時20分鐘。

歡慶新航線開通，越捷航空官網及官方APP每週五推出單程機票優惠預訂，最便宜只要「新台幣1850元起」還含稅及服務費，優惠期間從即日起至2024年12月31日（國定假期、旅遊旺季除外）；所有乘客皆可享有免費SkyCare保險，包括多項福利以及24小時全天候全球醫療和旅遊支援服務。

▲此次國泰航空與13家旅行社業者合作，推出飛香港機票，享有買一送一。（圖／可樂旅遊提供）
▲國泰航空與8家旅遊業者合作「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝，由香港機場贊助「機票買一送一」。（圖／可樂旅遊提供）
而國泰航空則與五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、易飛網、易遊網、東南旅遊、泰元旅行社、雄獅旅遊共8家旅遊業者，即日起至6月30日，共同推出「小手牽大手，嗨玩香港三天兩夜自由行」套裝產品，可選擇由台北或高雄出發，旅遊期間為6月11日至10月15日，豐富機加酒自由行優惠，可精選飯店鄰近港島、九龍等交通方便的熱門景點，也可選擇入住海洋公園旁或2024年全新開幕酒店，最便宜每位成人9888元起(未稅)。

最划算的是，該套裝機票由香港國際機場贊助「買一送一」，相當於兩人同行、一人機票免費。機票包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位，但不含機票稅金及相關附加費且須受條款與細則限制。推薦親子家庭可搭配合作業者直接包裝小孩不佔床免費的專案；台新銀行卡友全額使用台新信用卡於指定旅行社（雄獅旅遊、東南旅遊、可樂旅遊、易遊網）訂購，輸入折扣碼「hkg200」再享每筆台幣200元折扣，機票名額有限，送完為止。



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