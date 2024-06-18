遭議員酸「選過總統變縮頭烏龜」 侯友宜不滿反擊這句
新北市長侯友宜今（18）日赴議會總質詢，新北市議會民進黨團聚焦於《財政收支劃分法》與國會改革，提及苗栗縣長鍾東錦覺得國民黨版本「像在作夢」，要求侯友宜表態，甚至稱侯選過總統變縮頭烏龜，侯友宜不滿回應「不要用這話侮辱別人」，並表示只要新北有合理分配都接受，先求有再求好。
政治中心／綜合報導
侯友宜表示，他支持財劃法公平合理的分配，但議員林銘仁質疑他對支持哪個版本的修正表態不明確，並指出鍾東錦表態國民黨版本「像在做夢」，難以實現，呼籲執政黨邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲共同坐下來協商，侯友宜則回應「總統也沒約兩黨主席去談，如果贊成就三黨坐下來好好談談」，林銘仁仍認為侯回答模糊，稱侯友宜「選過總統就變縮頭烏龜」，侯友宜則不滿回應「不要用這話侮辱別人」，並表示「新北只要有個合理分配我都接受」。
議員陳啟能則詢問侯友宜，若國民黨版財劃法通過後，新北多了600多億要幹嘛？能否將BOT案銀新未來城改為市府自建，侯友宜表示可以討論，並說現在是因為財政不足；議員許昭興問道新北捷運中和光復線會不會做，侯友宜保證「錢到位，中和光復線一定做」，捷運局則補充，目前中和光復線主要路網規畫已通過，但仍在找機廠設廠點。