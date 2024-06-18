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孫生當眾脫褲「讓安心亞檢查內裝物」！她看完羞讚：其實蠻漂亮的

▲孫生在節目上當眾脫褲「讓安心亞檢查GG」！她跟關韶文一起看完後忍不住害羞狂讚：「其實蠻漂亮的。」（圖／同學來了Youtube）
▲孫生在節目上當眾脫褲「讓安心亞檢查GG」！她跟關韶文一起看完後忍不住害羞狂讚：「其實蠻漂亮的。」（圖／同學來了Youtube）

記者洪生儒／綜合報導

網紅孫生是百萬Youtuber「反骨男孩」的成員之一，憑著幽默風趣的個性和機靈的腦袋獲得許多粉絲支持與喜愛，而他的一舉一動也經常受到大眾矚目，像是先前他分享朋友的GG會痛，結果被誤會是私密處長東西的當事人，讓他無奈的上節目來澄清這件事，甚至主動讓安心亞、關韶文看他的小老弟來自清，吸引不少網友關注。

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孫生近期上《同學來了》節目，他在節目中提到當時自己在IG的限時動態中PO出跟男性朋友的對話截圖，內容是分享之前發現私密處長痘痘便馬上就醫的事情，藉機提醒對方：「GG會痛的話一定要去看醫生。」殊不知，限動曝光之後，孫生竟意外被誤會成是GG會痛的當事人。

▲▼孫生先前分享朋友的GG會痛，結果被誤會是私密處長東西的當事人，讓他無奈的上節目來澄清這件事。（圖／同學來了Youtube）
▲▼孫生先前分享朋友的GG會痛，結果被誤會是私密處長東西的當事人，讓他無奈的上節目來澄清這件事。（圖／同學來了Youtube）
 
對於孫生在節目中提到此事，主持人阿Ken突然靈機一動，主動Cue了安心亞幫忙驗證一下孫生的GG是不是有長奇怪的東西，而關韶文也會陪同安心亞一起看，孫生聽到馬上驚慌失措地說：「Rundown上面明明沒有這一段！」

不過，孫生依然大方拉開褲頭讓安心亞跟關韶文來檢查，安心亞衣看完直接露出害羞的笑容表示：「白的！」被問到細節時，她又害羞的說：「就是GG啊，沒有痘痘，很乾淨，其實蠻漂亮的。」

不少網友看到節目影片後，都紛紛留言表示：「靠北這集真的太好笑了」、「太誇張了！女生可以這樣隨便看嗎！扯」、「現在的女生愛看男生GG，社會已經變了」、「孫生給安心亞看GG那段，連薔薔和趙正平都看傻眼了啦」、「我要嚇瘋！沒想到會直接在節目上給主持人看老二」、「安心亞應該也沒料到自己會看到孫生的鳥吧」、「阿Ken真的太會玩」、「不愧是高級玩家，懂玩懂玩。」

▲▼孫生為了證明自己的清白，在節目中大方拉開褲頭讓安心亞跟關韶文來檢查他的GG，安心亞衣看完直接露出害羞的笑容表示：「白的！」（圖／同學來了Youtube）
▲▼孫生為了證明自己的清白，在節目中大方拉開褲頭讓安心亞跟關韶文來檢查他的GG，安心亞衣看完直接露出害羞的笑容表示：「白的！」（圖／同學來了Youtube）
 
▲▼安心亞在節目中被追問細節時，她則害羞的說：「就是GG啊！沒有痘痘，很乾淨，其實蠻漂亮的。」（圖／同學來了Youtube）
▲▼安心亞在節目中被追問細節時，她則害羞的說：「就是GG啊！沒有痘痘，很乾淨，其實蠻漂亮的。」（圖／同學來了Youtube）
 

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