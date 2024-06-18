因電力吃緊啟動核三氣渦輪機及水力發電？台電：屬運轉常態別誤會
有網友質疑，昨（17）日晚間啟動核三廠柴油氣渦輪機和水力發電，是否證實台灣電力吃緊？台電今（18）日表示，昨日夜尖峰備轉容量率達10%以上，顯示供電穩定無虞，核三廠氣渦輪機是廠內的緊急電源，昨日晚間是在執行核三廠氣渦輪1號機滿載的測試工作，水力發電則始終秉持「用水優先」原則，不會影響水資源的正常利用和民生用水需求。
記者鄭妤安/台北報導
核三廠1號機今年7月將除役，將於今日開始逐步功率遞減運轉至屆期日停機，隨著季節進入夏日高溫，電力缺口填補問題引發討論，經濟部一如既往對外稱「不會缺電」，近日卻有網友發現，核三廠打開了柴油機組，連翡翠、石門水庫都在放水發電，質疑台灣電是否真的足夠？
台電今日稍早回應表示，昨日夜尖峰備轉容量率達10%以上，顯示供電穩定無虞，核電廠的氣渦輪機是必要的核安關鍵設施，每月定期測試一次，每3個月進行滿載發電，這些操作皆為正常運作，網友所指機組啟動乙事皆屬運作常態，希望大家不要捕風捉影。
台電指出，核三廠氣渦輪機是廠內的緊急電源，必須依程序書須定期進行測試，昨日晚間執行的就是核三廠氣渦輪1號機滿載的測試工作，並計劃於明（19）日晚間針對核三廠氣渦輪2號機進行測試。
對於使用水力發電的疑慮，台電強調，始終秉持「用水優先」原則，以滿足民生和農業用水需求為首要考量，並說明水力發電調度主要在傍晚進行，發電後的尾水會有計畫地供應給下游，不會影響水資源的正常利用和民生用水需求。
台電以昨日翡翠與石門水庫調度發電為例，台電依據當日用水需求總量，集中安排於傍晚發電，放水時間均在下午4時至晚上10時左右，發電後尾水排至後池堰，再由後池堰定量供下游民生、農業使用。