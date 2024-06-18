全台7飯店暑假優惠！每晚2500元起 身份證對中「3字」免費住1天
迎接暑假來臨，凱撒飯店連鎖再次聯合台灣高鐵推出「搭高鐵．住凱撒」優惠活動，即日起至9月30日凡預訂凱撒飯店旗下台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、台北凱達、內湖凱旋、台北趣淘漫旅及台南趣淘漫旅七間飯店客房，享加購平日高鐵車票7折起，住宿每晚則是最低2500元起，不同館別還加碼優惠，包含連住2晚台北凱撒，送超商100元禮物卡，或者身份證內有「5、凱、旋」3個全中，免費續住第2晚。另外，北投老爺酒店則是推出「魔幻盛夏」住房專案，雙人入住含早餐5,900元起，更提供一位孩童入住免費贈早餐。
記者葉盛耀/綜合報導
積極搶攻國旅商機、留住旅客在台消費，凱撒飯店連鎖暑期首波大檔活動「搭高鐵．住凱撒」，各家飯店推出各式專案內容提供選擇：台北凱撒大飯店每晚2999元起入住精緻客房，加贈冰淇淋兌換券，連住兩晚以上再加贈全家便利商店100元禮物卡，出示高鐵TGo會員或高鐵票根享Checkers平日自助晚餐75折、週六日8折。
板橋凱撒大飯店每晚4299元起入住豪華客房，贈送聯名精釀啤酒禮盒組及27樓行政酒廊禮遇使用權。墾丁凱撒大飯店每晚4399元起入住景緻客房，贈送自助式早餐2客、迎賓飲料券，憑TGo會員或票根再享自助式晚餐雙人1688元起超值優惠，等同原價7折。
與萬華火車站共構的台北凱達大飯店推每晚2500元起入住精緻客房，出示TGo會員贈漢方養身沐浴包，同日預訂兩間客房或連住兩晚則再加贈凱達手腕帶。
鄰近內湖科學園區的內湖凱旋酒店則推每晚2999元起入住精緻雙人房，同時歡慶迎來五週年、凡是入住者身份證內有「5、凱、旋」，中1字享品牌矽膠杯、中2字享免費早餐1客、3字全中可免費續住第2晚。
台北趣淘漫旅則推出三天兩夜專案內容，每房6199元起享聯名精釀啤酒、油潑辣子辣椒醬及手感乾麵火辣趣味伴手禮；台南趣淘漫旅則是每晚2500元起入住豪華景觀客房，可享園內六大項冒險活動，挑戰腎上腺素激增、創造熱血的精彩旅程。
另外，北投老爺酒店則是今夏搭配北投夏日魔法節活動，即日起至8月31日推出「魔幻盛夏」住房專案，雙人入住含早餐只要5,900元起，每房更提供一位孩童入住免費贈早餐，周一至周四再免一成服務費。
住宿期間除了可享用酒店品LOUNGE的盛夏特調「康普果茶泡泡飲」，還可免費體驗酒店精心策畫的「魔法驅蚊膏DIY」、「魔法夏日占卜」及「魔藥瑜珈」等活動，將帶給旅人北投夏日獨有的奇幻氛圍。而北投老爺PURE歐式餐廳即日起也推出全新菜單，以酸甜風味的「康普茶」入菜，為炎熱夏季帶來爽口又細膩的味覺體驗。午餐每套最低1900元+10%起。