影／最後一個離開戰場！Kyrie Irving賽後獨自送走所有獨行俠球員
NBA美國職籃總冠軍賽今（18）日落幕，波士頓塞爾提克在主場大勝達拉斯獨行俠以4:1登頂，相較於主場狂歡的歡樂氣氛，無緣奪下隊史第2座總冠軍的獨行俠全隊顯得落寞。而本場比賽獨行俠二當家、明星控衛Kyrie Irving雖然表現不盡理想，全場僅攻下15分。但賽後在紙片飛舞、熱鬧滾滾的敵隊客場，Irving沒有快速離開傷心地，反而選擇則在走道頭暖心地迎接獨行俠球員、教練回到休息室，並與每位球員都擊掌致意，並且最後一位離開球場。相較於過去給人放蕩不羈的形象，Irving確實已成熟許多。
記者陳品翔/綜合報導
Kyrie Irving本場比賽上場41分鐘，共出手16投5中，三分線則是9投3中，攻下全隊次高的15分，並附帶3籃板9助攻，僅次於一哥Luka Doncic的28分。但Irving這樣平庸的表現，顯然不足以幫助獨行俠在客場取勝，獨行俠終場也以18分之差遭到塞爾提克痛宰，無緣延長總冠軍賽戰線。
Irving展現氣度 一一向對手球員致意
Kyrie Irving此戰在第四節被換下場之前，當時獨行俠已確定無緣搶勝，他也先行走向塞爾提克板凳席，並與塞爾提克球員與教練們擁抱致意，恭喜他們順利在主場奪冠。比賽結束後Irving則是再次跟對手、隊友致意，並在球員通道前等待所有隊友回到休息室，一一向他們握手致意。
過去Kyrie Irving離開塞爾提克轉戰籃網後，每次回到綠軍主場比賽，Irving曾屢屢做出讓塞爾提克球迷憤怒的舉動，也讓球迷對他相當不滿。例如2021年首輪季後賽，Irving在第4戰後踩了塞爾提克球場中的Logo，甚至，在球場中燃燒鼠尾草、對觀眾席直接比出中指、和球迷在比賽中互噴垃圾話等等，這些惹怒綠軍球迷的種種舉動，也讓他在今年總冠軍賽回到TD Garden，備受全場球迷噓聲伺候。
但如今Irving的心態可說是變得相當成熟，不但不在意外界噓聲，並將其轉化為動力，他也化身成為「暖男」，扮演球隊老大哥角色，暖心鼓勵獨行俠的年輕球員，希望他們不要因為這次挫敗顯得無精打采。
Irving賽後社群發推文 暖心喊話要團結在一起
賽後Kyrie Irving也在社群發表貼文，並寫下：「無論發生什麼都要團結在一起，不論順境逆境、勝利失敗、成功與挫折。保持昂首挺胸，這項使命比我們更重要。我愛你們所有人！」