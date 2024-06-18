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一文解析獨行俠賽季總結與展望！急需3D球員　K湯是最佳解答？

▲Luka Doncic生涯首度打進冠軍賽可惜鎩羽而歸，下一季球團必須找來得力的助手。（圖／美聯社／達志影像）
▲Luka Doncic生涯首度打進冠軍賽可惜鎩羽而歸，下一季球團必須找來得力的助手。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

NBA達拉斯獨行俠本季以第五種子之姿，一路過關斬將，殺入總冠軍賽，可惜最終不敵兵強馬壯的塞爾提克。但僅靠著「雙衛」Luka Doncic和Kyrie Irving領軍，帶領一票綠葉球員攻城掠地，本季帶入冠軍賽已超出預期，預計休季期間將會做出不少補強，讓爭冠再添柴火，其中射手「K湯」Klay Thompson會是非常合適的人選。

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▲達拉斯獨行俠中鋒Daniel Gafford是非常稱職的綠葉球員。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠中鋒Daniel Gafford是非常稱職的綠葉球員。（圖／美聯社／達志影像）
賽季亮點

在交易截止日期前，獨行俠引進了兩大長人P.J. Washington和Daniel Gafford，開始打出強悍的球風，並增強了禁區實力，同時也提供Luka Doncic更多的傳球選擇。然而磨合還未到最佳狀態，但續留P.J. Washington和Daniel Gafford也是求對方針。

不過總冠軍賽也有表現不佳的球員，包括Josh Green、Maxi Kleber和Tim Hardaway Jr.，都沒有太多的貢獻，且三人下賽季均有合約在身，共計約3900萬美元(約12.6億台幣)，因此能否在休季期間啟動交易，仍是未知數。

▲NBA球星Kyrie Irving仍有幾年的巔峰期，獨行俠必須把握住機會。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA球星Kyrie Irving仍有幾年的巔峰期，獨行俠必須把握住機會。（圖／美聯社／達志影像）
面臨挑戰

獨行俠當然不希望殺進總冠軍賽只是曇花一現，因此補強角色球員成為當務之急，而如何挑選適合輔助Luka Doncic和Kyrie Irving的球員，則考驗球團的智慧。

Kyrie Irving目前已32歲，大概還有1-2年的巔峰期，獨行俠必須加快腳步，且沒有太多的時間失敗，若明、後年都未能打造出爭冠陣容，獨行俠可能提前瓦解。

休賽需求

必須鎖定一名3D球員，這名球員必須具備精準的外線，且出手果決，同時又不能太佔球權，或許射手「K湯」Klay Thompson會是非常合適的人選。

▲Klay Thompson非常適合獨行俠體系，但薪資能否匹配成重點。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson非常適合獨行俠體系，但薪資能否匹配成重點。（圖／美聯社／達志影像）
選秀重點(第58位)

獨行俠在2024年選秀會並沒有太多機會，手中沒有首輪籤，球團僅能用次輪後段順位來賭一把，因此無法抱持太多的期望，鎖定潛力股例如Jamal Shead或Reece Beekman，都是合理的選項。


交易選擇

獨行俠薪資空間有限，目前僅略低奢侈稅線，要一次出清Green、Kleber和Hardaway機率不大，因此瞄準具有經驗的老將，簽下短約是合理的選項。

下季目標

進入NBA總決賽後，期望值不可能低於此，因此下賽季的目標明確無誤，就是奪得NBA總冠軍。

▲Luka Doncic能否率領獨行俠重返冠軍賽仍是未知數。（圖／美聯社／達志影像）
▲Luka Doncic能否率領獨行俠重返冠軍賽仍是未知數。（圖／美聯社／達志影像）

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