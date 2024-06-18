一文解析獨行俠賽季總結與展望！急需3D球員　K湯是最佳解答？

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在交易截止日期前，獨行俠引進了兩大長人P.J. Washington和Daniel Gafford，開始打出強悍的球風，並增強了禁區實力，同時也提供Luka Doncic更多的傳球選擇。然而磨合還未到最佳狀態，但續留P.J. Washington和Daniel Gafford也是求對方針。
不過總冠軍賽也有表現不佳的球員，包括Josh Green、Maxi Kleber和Tim Hardaway Jr.，都沒有太多的貢獻，且三人下賽季均有合約在身，共計約3900萬美元(約12.6億台幣)，因此能否在休季期間啟動交易，仍是未知數。
面臨挑戰
獨行俠當然不希望殺進總冠軍賽只是曇花一現，因此補強角色球員成為當務之急，而如何挑選適合輔助Luka Doncic和Kyrie Irving的球員，則考驗球團的智慧。
Kyrie Irving目前已32歲，大概還有1-2年的巔峰期，獨行俠必須加快腳步，且沒有太多的時間失敗，若明、後年都未能打造出爭冠陣容，獨行俠可能提前瓦解。
休賽需求
必須鎖定一名3D球員，這名球員必須具備精準的外線，且出手果決，同時又不能太佔球權，或許射手「K湯」Klay Thompson會是非常合適的人選。
選秀重點(第58位)
獨行俠在2024年選秀會並沒有太多機會，手中沒有首輪籤，球團僅能用次輪後段順位來賭一把，因此無法抱持太多的期望，鎖定潛力股例如Jamal Shead或Reece Beekman，都是合理的選項。
交易選擇
獨行俠薪資空間有限，目前僅略低奢侈稅線，要一次出清Green、Kleber和Hardaway機率不大，因此瞄準具有經驗的老將，簽下短約是合理的選項。
下季目標
進入NBA總決賽後，期望值不可能低於此，因此下賽季的目標明確無誤，就是奪得NBA總冠軍。