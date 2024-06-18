賴清德找到破口？蕭旭岑曝他「察覺這點」藉機打馬英九
總統賴清德16日以三軍統帥身分出席陸軍官校百年校慶，致詞時提及，絕不能夠敵我不分，也不能夠敵友不分，「更不能夠接受『首戰即終戰』的投降主義！」被認為是在針對前總統馬英九而說。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，國民黨現在和馬英九的關係，自馬訪問大陸後就存在距離，賴清德就是察覺到了這點才藉著打馬，同時也在打國民黨和中華民國派的人。
政治中心／綜合報導
蕭旭岑今（18）日在節目《線上面對面》表示，賴清德自520上任以來，就對國民黨發動全面攻勢，共計進行了3次「偷天換日」，一是在520當天提「中華民國、中華民國台灣、台灣，都是國家的名字」；二、接受外媒專訪時，稱兩岸互不隸屬在馬英九時代就已提出；三、在陸官校慶演說時，將「追求一個統一的中國」的黃埔精神，偷天換日成「為台獨而戰」。
蕭旭岑說，賴清德稱「不接受首戰即終戰」，看似是在打馬英九，但其實只是把馬「拿出來當一個槓桿」，因為賴清德知道，馬不僅是大咖，且國民黨現在和馬的關係存在距離。他指出，馬英九訪問大陸後，國民黨上下雖然肯定，但國民黨內有影響力的人物、領袖因怕被戴紅帽子， 所以與馬保持距離，因此現在馬被打，不太會有人出來捍衛。
蕭旭岑說，賴清德很聰明的抓到馬英九和國民黨之間的距離感，馬英九被這樣打之後，只有自己出來替馬回擊，國民黨寧可去談國會改革、民生法案；可其實賴清德這次隔山打牛，同時是在打國民黨以及中華民國派的人，若國民黨不認真面對這次狀況，類似的「偷天換日」情形恐會更加嚴重。