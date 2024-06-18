帶台灣1小物出國！日本人狂追問「在哪買」 全場驕傲：偉大發明
台灣其實有不少有趣發明，引起國際間注意。近日就有一名台灣女網友發文透露，她在日本拿出環保手搖飲提袋，沒想到竟不斷被當地人詢問在哪購買，許多日本人都對「台灣限定」的隨身小物讚賞不已，讓原PO莫名感到驕傲，直呼「這年代最偉大的發明！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名女網友近日在社群平台Threads上發文，並曬出帆布製成的手搖飲提袋，表示在日本帶出門都會被當地人問是在哪裡買的，貌似手搖飲提袋只有台灣才能普遍看到，「在日本讓我瞎趴的東西，就是飲料袋。」
對此，不少網友也認同分享類似經驗，「去日本的藍瓶咖啡拿出這個，店員看到也是小驚嘆說這個很便利XD」、「我沒被問過，但日本人真的都會多看一眼」、「去韓國買搖搖的飲料套這個，旁邊年輕人也是一直很驚訝的看，很想大聲說，搖搖還是台灣最厲害」、「是真的，推薦送日本韓國的朋友，他們會愛死」。
台灣人發明可提紙杯套！已申請中華民國專利
台灣能夠普遍看到手搖飲提袋，除了因為是飲料王國，更因2018年擴大實行的限塑政策影響，特定業者被禁止免費提供塑膠袋給消費者，讓不少常使用袋子裝咖啡、手搖飲的台灣民眾直呼不習慣，因此「可提式杯套」才逐漸在台灣流行起來。
而台灣人李坤戰還發明出「可提紙杯套」，將普通的瓦楞紙杯套進行改良，設計成方便攜帶的手提式附加功能，還獲得111年發明獎、創作獎。李坤戰透露，可提紙杯套使用時只需撕開兩條提袋，互扣形成把手即可，目前已申請中華民國專利。