徵收「肥胖稅」！越南政府將含糖飲料加重10%稅 促進全民減重
越南財政部在上週五（14日）宣佈將加重含糖飲料的10%稅率，被外界戲稱為要徵收「肥胖稅」。越南政府指出，擔憂青少年攝取太多糖分導致肥胖或其他增加未來罹患慢性疾病的風險，希望以增加價格的方式，讓消費者購買無糖飲料或減少攝取含糖飲食。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》報導，新規上路後有望在第一年增加9400萬美元的稅收，同時達到讓民眾減少攝取含糖飲料的效果。越南財政部表示，新的稅收政策將有助於減少肥胖、糖尿病和其他慢性疾病的問題，長期下來可以減緩醫療費用。
越南政府引用美國國家營養研究所的數據顯示，七年以來越南人均含糖飲料每年消費量增加了近1.5倍，至2020年達到70.56公升。
超重、肥胖兒童和青少年（5至19歲）的比例在10年內翻了一倍，到2020年達到19%，高於東南亞17.3%的平均值。報告補充說，對含糖飲料徵稅是一種全球趨勢，目前有85個國家都已推出類似政策，是十年前國家數量的六倍。
雖然去年飲料商遊說政府，試圖阻止政府將稅率提升10倍，不過政府並未領情，打算在今年推出針對含糖飲料的「特別消費稅」，引發民眾議論。