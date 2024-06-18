「讓蛋農少賠一點」養雞協會籲飼料降價 新農科技率先降0.4元
國產雞蛋供大於求，蛋價連續5波降價，較過去降了12元，產地價只剩下27.5元，遠低於成本價，讓蛋農苦不堪言。養雞協會急喊話，尊重蛋價調降的市場機制，但也希望飼料價格調降，讓蛋農可以少賠一點。飼料公會雖坦言有降價空間，但降幅有限。原定雙方今日協調飼料價格調降，還沒討論出個結果，新農科技今（18）日就先開第一槍，宣布所有飼料每公斤降價0.4元。
記者魏妤庭／台北報導
中華民國養雞協會蛋雞組長黃榮珍表示，蛋價因市場供過於求下修，尊重市場機制，但反觀飼料成本已經大幅調降，國內飼料大廠卻沒有明顯降價。並提到在國際飼料大漲前，每公斤約10元，目前則是每公斤14.6元，飼養成本仍高，期望能爭取每公斤至少調降1元，以減少成本虧損。同時要求農業部應協調飼養業者降價，否則將號召雞農前往抗議。
對於飼料降價與否，台灣飼料同業公會總幹事鄒信南則透露，雖然國際玉米價格下降，順應採購成本降低，1年多來也有3度調降，再加上行政院玉米加值營業稅減免5%政策延至今年9月，飼料價格的確有調降空間，但今年水電調漲、人事成本增加，預估降幅僅2毛到3毛。
原本養雞協會與飼料公會今日下午將開會討論飼料價格調降，但新農科技在今日上午就率先對外發出公告表示，為了適時反映成本回饋給客戶，即日起所有飼料每公斤降價0.4元，為降價開第一槍。至於後續其他業者是否陸續跟進降價，降價幅度如何，則需再觀察。