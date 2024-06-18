蔡尚樺遭爆三角戀！和林秉聖傳接送情 錢薇娟鬆口：大家知道就好
女星蔡尚樺已經和男友「交大仔仔」易鼐恩穩定交往11年，卻在去年（2023）擔任職籃T1聯盟策略行銷長期間，被目擊帶小8歲的球星林秉聖回家，如今更被抓包溫馨接送情，身為T1聯盟會長的錢薇娟今（18）日出席節目活動時被問到此事，大方表示如果他們沒有侵犯到其他人，那是一樁喜事，直言兩人男帥女美，「大家知道就好。」
記者吳昕蓓／台北報導
錢薇娟談蔡尚樺三角風波 幫求饒：大家手下留情嘛
錢薇娟被問及蔡尚樺和林秉聖的緋聞表示：「我覺得如果沒有侵犯到其他人的話，這其實是一個好的事情」，由於蔡尚樺被偷拍有些情緒起伏，她也坦言：「畢竟她就是走那種明星路線，形象各方面很重要，都怕影響到她自己未來的工作，所以請大家手下留情嘛」，強調就是祝福，「大家知道就好。」
錢薇娟也表示，年輕時大家多交朋友是好事，「而且秉聖現在球隊打得好，單眼皮帥帥的，很好啊，尚樺也有她的知名度在、有她的專業在，一加一都大於二。」
盼《全明星運動會》延續 為賀軍翔風波延後藍隊聚會
提及《全明星運動會》最新一季的進度，錢薇娟開玩笑表示：「不要繼續划船好不好？做全明星運動會吧」，直言很多人都在期待，「我覺得算是蠻正面的運動，蠻希望再延續下去」，賀軍翔曾參加過《全明星運動會》，是錢薇娟的隊員，一夥人的感情緊密，先前賀軍翔捲入性騷擾風波，錢薇娟也直言，現在多餘的關心只是壓力，他們本來都會固定聚會，但因為賀軍翔的風波尚未過，他們會等一段時間再約。