受夠台男「愛愛只顧自己爽」！宇珊熟睡遭脫褲：他結束秒聖人模式
藝人宇珊（劉宇珊）是前女團Popu Lady的成員之一，她在去年10月宣布與圈外男朋友Josh結婚，獲得大票粉絲和藝人朋友們的祝福。而宇珊近日上節目大聊房事經驗，透露老公在這方面把她照顧得很好，跟過去與其他「台男」的交往經驗相比，有著非常大的落差，她也坦言自己是在跟老公交往後，才發現原來性愛「是有起承轉合這件事」，引起了在場來賓的好奇。
記者洪生儒／綜合報導
宇珊近日在節目《11點熱吵店》錄製「軟爛台男VS.外國歐爸」主題單元時，大方談論自己跟台灣男生交往的經歷：「台灣男生只顧自己爽，對，就是大家想到的那方面的事、做愛做的事。」宇珊接著透露自己交往過4任男朋友，其中有兩任是台灣男生，另外兩任不是，「其中一個是現在的老公，老公不是台灣人，他是美國人，但他有台灣血統，所以我非常有資格跟大家比較這件事。」
宇珊表示：「自從跟老公交往後，才發現原來做那件事是可以身心靈都被照顧到的，而且還有起承轉合、是有層次感的，他會照顧你前面的情緒，不會讓你很突然地感受到。」此外，宇珊也提到台灣人本來就很喜歡學習新事物，「他們不只看韓國歐巴學習浪漫的地方，也喜歡看日本一些動作片，然後只學到很粗暴的地方，沒有學到精髓。」主持人沈玉琳聽了也表示：「因為他們沒搞清楚，A片是一種演出，你不能當真，那些都是特技。」
宇珊接著分享，過去有一任男友，事前完全沒徵求過她同意，「我在睡覺睡得很熟，他自己在旁邊看片子，突然有感覺之後就直接轉過來把我褲子脫下來，就直接開始了。」宇珊傻眼說道：「男友結束之後直接進入『聖人模式』，沒跟我說話，也不親我、抱我或幫我擦身體，完全沒有，就去洗他的澡，然後就翻身睡覺。」
面對男友這樣的行為，讓宇珊心裡非常受傷，她無奈表示：「沒有被尊重的感覺，而且有時候我跟他說我今天很累，女生有時會有很多狀況，我們是不想要的，然就跟他講完他就會說『女生說不要就是要』。」宇珊瞬間大翻白眼，滿臉無奈。