上海商銀規劃8年斥資35億元　第6代「鑽石」總行落成啟用

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新總行大樓外觀如同堅固永恆的鑽石意象，是上海商銀「穩健經營，永續發展」的企業象徵。大樓外觀設計透過斜交的幾何造型和淺色金屬質感的玻璃帷幕，創造現代科技和前瞻外觀，夜間透過細緻簡潔照明，以呈現時尚與簡約的風格，並展現鑽石切割立面的特色及俐落感，兼具現代環保及智慧節能的前瞻性特色。
建築結構以超耐震的規格打造，其耐震係數高達法規的1.5倍，並配備樓板調諧質量阻尼器（TMD）及結構健康監測系統（SHM）。上海商銀向來善盡企業社會責任，落實推動永續發展，新建的總行大樓已申請銀級綠建築標章，符合當前國際的潮流，落成後將以揚手開啟的鑽石之姿，傳承跨越時空的在地情感，成為台灣全新的建築地標。
上海商銀目前於國內已設立74家分行，並佈局亞太，拓展國際金融版圖，於香港、中國大陸無錫、越南同奈及新加坡設立分行，於柬埔寨、泰國、印尼及越南北寧設立代表人辦事處，並於柬埔寨投資微型金融子公司AMK Microfinance Institution Plc.，在香港也擁有子行上海商業銀行，朝向建構更完整的國際金融版圖目標前進。
董事長李慶言表示，上海商銀以台灣巿場為業務基礎，深耕傳統金融業務，積極發展新興的數位金融、高資產財富管理和資產傳承業務，建立策略性投資部位，並擴大國際金融服務版圖，持續推動數位轉型，升級網路銀行和行動銀行，打造智慧分行，導入人工智慧和智能客服平台，建置資訊新核心系統，擴充軟硬體設備，優化資訊競爭力。
上海商銀一路成長百餘年，由民國4年（西元1915年）創行至今109年，已經歷5個不同階段的總行大樓，從創行行址上海市寧波路九號開始，後遷於上海市寧波路五十號，來台復業後座落於台北市館前路、仁愛路，後又遷入民權東路、中山北路總行。如今啟用的總行新大樓是第六代的總行，宛如一顆「鑽石」造型屹立的新總行大樓，代表上海商銀將邁向新的里程碑，鑽石恆久遠，價值永流傳，該行也將秉持「深耕台灣、布局全球、永續傳承」的經營策略主軸努力創造營運佳績。