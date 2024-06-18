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上海商銀規劃8年斥資35億元　第6代「鑽石」總行落成啟用

▲上海商銀規劃8年、斥資35億元，打造第6代「鑽石」造型總行落成啟用。（圖／上海商銀提供）
▲上海商銀規劃8年、斥資35億元，打造第6代「鑽石」造型總行落成啟用。（圖／上海商銀提供）

記者許家禎／台北報導

上海商業儲蓄銀行位於台北市民權東路與中山北路交叉口的新建總行大樓淤今（18）日舉行落成啟用典禮，該建築歷經8年規劃、斥資35億元，外觀如同堅固永恆的鑽石意象。上海商銀一路成長百餘年，由民國4年（西元1915年）創行至今109年，已經歷5個不同階段的總行大樓。董座李慶言表示，如今啟用的總行新大樓是第6代，宛如一顆「鑽石」造型，也代表上海商銀將邁向新的里程碑。

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上海商銀歷經8年的規劃與申請，總行大樓並於2020年1月開始歷時5個月的舊大樓拆除工程，並於同年6月開工興建基地面積約705坪，地上16層樓、地下4層，總工程及精裝修費用約新台幣35億元，在歷經3年餘的建造時間，於2023年9月正式取得使用執照。

新總行大樓外觀如同堅固永恆的鑽石意象，是上海商銀「穩健經營，永續發展」的企業象徵。大樓外觀設計透過斜交的幾何造型和淺色金屬質感的玻璃帷幕，創造現代科技和前瞻外觀，夜間透過細緻簡潔照明，以呈現時尚與簡約的風格，並展現鑽石切割立面的特色及俐落感，兼具現代環保及智慧節能的前瞻性特色。

建築結構以超耐震的規格打造，其耐震係數高達法規的1.5倍，並配備樓板調諧質量阻尼器（TMD）及結構健康監測系統（SHM）。上海商銀向來善盡企業社會責任，落實推動永續發展，新建的總行大樓已申請銀級綠建築標章，符合當前國際的潮流，落成後將以揚手開啟的鑽石之姿，傳承跨越時空的在地情感，成為台灣全新的建築地標。

上海商銀目前於國內已設立74家分行，並佈局亞太，拓展國際金融版圖，於香港、中國大陸無錫、越南同奈及新加坡設立分行，於柬埔寨、泰國、印尼及越南北寧設立代表人辦事處，並於柬埔寨投資微型金融子公司AMK Microfinance Institution Plc.，在香港也擁有子行上海商業銀行，朝向建構更完整的國際金融版圖目標前進。

董事長李慶言表示，上海商銀以台灣巿場為業務基礎，深耕傳統金融業務，積極發展新興的數位金融、高資產財富管理和資產傳承業務，建立策略性投資部位，並擴大國際金融服務版圖，持續推動數位轉型，升級網路銀行和行動銀行，打造智慧分行，導入人工智慧和智能客服平台，建置資訊新核心系統，擴充軟硬體設備，優化資訊競爭力。

上海商銀一路成長百餘年，由民國4年（西元1915年）創行至今109年，已經歷5個不同階段的總行大樓，從創行行址上海市寧波路九號開始，後遷於上海市寧波路五十號，來台復業後座落於台北市館前路、仁愛路，後又遷入民權東路、中山北路總行。如今啟用的總行新大樓是第六代的總行，宛如一顆「鑽石」造型屹立的新總行大樓，代表上海商銀將邁向新的里程碑，鑽石恆久遠，價值永流傳，該行也將秉持「深耕台灣、布局全球、永續傳承」的經營策略主軸努力創造營運佳績。

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