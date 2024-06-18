瓦城泰統配發股利合計11元　H2再創新餐飲品牌

瓦城泰統今（18）日召開股東會，通過2023年財報及盈餘分配案，集團2023年合併營收達新台幣57.23億元，年成長26.10%，營業毛利29.90億元、營業利益5.59億元、歸屬母公司稅後淨利4.40億元，毛利率及營業利益率分別為52.23%及9.77%，每股盈餘12.37元，經決議每股發放現金股利10元，股票股利1元，配發超過一個股本，總配發率達88.92%。
記者許若茵／台北報導
儘管餐飲產業仍面臨勞動力短缺和通膨等挑戰，瓦城泰統集團仍樂觀看待2024年營運表現，除持續加強原物料供應鏈管理及營運成本控管以外，並以瓦城、時時香雙品牌為主力加速展店，截至今年5月底，集團共開設4家新店，並繼去年底上市的泰式炒河粉品牌「BOBO」，再於今年5月推出新台菜品牌「SHANN SHANN(香香)」，展現集團精準的展店策略與品牌研發及菜系複製能力。
此外，瓦城泰統也透過數位化提升經營效率，及強化行銷宣傳與顧客忠誠度，確保服務效率及提升客戶滿意度，進而活化會員經營，成功拓展各品牌潛在客群，齊力推助1~5月累計營收達24.96億元，年成長達4.53%，創歷年同期新高紀錄，奠定2024年良好的營運表現。
瓦城泰統透露，2024年將持續以雙位數積極展店，推出共2個新品牌，展店以「瓦城」及跨中菜系「時時香」雙品牌為主力，同步積極且精準進駐各縣市指標賣場與商圈，另配合商圈特性推出適合的品牌與店型，多樣化施展品牌魅力，有效挹注客源。下半年預計將加速展店，6~7月計畫再展3間店，年底前再創立一個全新餐飲品牌，在深化全台店點密度的同時，拓展客群並持續提升餐飲市場佔有率，為下半年營收表現再添薪火。