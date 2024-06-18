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腸病毒重症再加1！北部未滿1歲女嬰「痙攣、眼睛上吊」確診克沙奇

▲腸病毒重症再添一例，北部未滿1歲女童出現痙攣及眼睛上吊症狀就醫，收住加護病房，經通報檢驗確定感染克沙奇病毒A10。（圖／台中醫院提供，2024.05.06）
▲腸病毒重症再添一例，北部未滿1歲女童出現痙攣及眼睛上吊症狀就醫，收住加護病房，經通報檢驗確定感染克沙奇病毒A10。（圖／台中醫院提供，2024.05.06）

記者魏妤庭／台北報導

腸病毒重症再添一例！疾管署今（18）日表示，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為北部未滿1歲女嬰，6/4出現痙攣症狀，2天後因發生痙攣伴隨有眼睛上吊情況就醫，隔日轉診收住加護病房，經通報檢驗後，確認感染克沙奇病毒A10併發重症，個案治療後症狀改善，目前已出院。

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根據疾管署監測資料顯示，6/9到6/15門急診就診共計17634人次，相較前一週18215人次，略為降低3.2%，可能與端午連假部分門診休診影響有關。評估目前國內疫情仍處在流行期，傳播風險持續。近期實驗室監測顯示，腸病毒以克沙奇A型為主，另容易引起嚴重症狀的腸病毒A71型、D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。

疾管署表示，此次新增的腸病毒感染併發重症確定病例，為北部未滿1歲女嬰，6/4開始出現痙攣症狀，一度發燒到39度，2天後因發生痙攣伴有眼睛上吊情況就醫，隔日轉診並收住加護病房，經過通報檢驗後確認感染克沙奇病毒A10併發重症，個案治療住院治療9天後後症狀改善，目前已出院。

今年累計4例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型、克沙奇A10型各2例。其中有3例為未滿1歲幼童，疾管署呼籲，民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

疾管署提醒，目前腸病毒疫情仍處在流行期，不可掉以輕心，尤其是家中有嬰幼兒的民眾，更應提高警覺留意嬰幼兒健康狀況，並確實做好手部衛生及環境消毒，大人返家後務必先更衣，以肥皂洗手後再抱小孩。同時提醒無論大人、小孩皆應落實肥皂勤洗手，特別是吃東西前、跟小寶寶玩前、擤鼻涕後、上廁所後以及看病前後，確實做到「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，以降低腸病毒傳播風險。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

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